Soğuk eş anlamlısı nedir? Soğuk kelimesinin eş anlamlısı

Soğuk kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan soğuk kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Soğuk Kelimesinin Eş Anlamlısı

İlgisiz (Türkçe bir kelimedir)

Antipatik ( Fransızcadan dilimize geçmiştir)

Bu iki kelime de soğuk kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Soğuk Kelimesinin Anlamı

Havanın sıcak olmaması. Kişinin tavırlarının katı ve ilgisiz olması.

Soğuk Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Yıllardır görüşmediğim kuzenim bana karşı çok soğuktu, sanırım görüşmediğimiz yıllar aramıza mesafe koymuştu.

Havalar çok soğudu, mutlaka köşe başlarına sokak hayvanları için yiyecek koymak şart.

Eğer aramızdaki soğukluğun sebebi benimle ilgiliyse lütfen söyle ki hatam varsa bileyim.

Soğuk Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı