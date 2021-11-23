Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Soğuk eş anlamlısı nedir? Soğuk kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 23.11.2021 08:39

Soğuk eş anlamlısı nedir? Soğuk kelimesinin eş anlamlısı

Soğuk eş anlamlısı nedir? Soğuk kelimesinin eş anlamlısı

Soğuk Türkçe bir kelimedir. Soğuk kelimesi, mevsim ve hava olaylarından bahsederken kullanıldığında sıcak hava karşıtı anlamında kullanılan, mecaz anlamda ise duygusuz, samimiyetsiz tavırlar için kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük hayatta ve bulmacalarda karşımıza çıkabilen soğuk kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Soğuk kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan soğuk kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Soğuk Kelimesinin Eş Anlamlısı

  • İlgisiz (Türkçe bir kelimedir)
  • Antipatik ( Fransızcadan dilimize geçmiştir)

Bu iki kelime de soğuk kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Soğuk Kelimesinin Anlamı

  • Havanın sıcak olmaması. Kişinin tavırlarının katı ve ilgisiz olması.

Soğuk Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Yıllardır görüşmediğim kuzenim bana karşı çok soğuktu, sanırım görüşmediğimiz yıllar aramıza mesafe koymuştu.
  • Havalar çok soğudu, mutlaka köşe başlarına sokak hayvanları için yiyecek koymak şart.
  • Eğer aramızdaki soğukluğun sebebi benimle ilgiliyse lütfen söyle ki hatam varsa bileyim.

Soğuk Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Babam ilgisiz olmakla disiplinli olmayı birbiriyle karıştırdığı için aramızda hiçbir zaman samimiyet gelişmedi.
  • Kitapsız, kalemsiz eğitim olabilir ama ilgisiz öğretmenle bu iş yürümez.
  • İş arkadaşım ilk zamanlar çok antipatik tavırlar sergilerdi.
  • Yeni tanışan insanlar birbirlerine antipatik gelebilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Soğuk eş anlamlısı nedir? Soğuk kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA