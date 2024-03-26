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Giriş Tarihi: 26.3.2024 09:00 Son Güncelleme: 26.3.2024 09:00

Soğuk Savaş Kavramını İlk Defa Kullanan Devlet Adamı Kimdir? Soğuk Savaş Kavramı Kim Tarafından Ortaya Atılmıştır?

Soğuk Savaş, 2. Dünya Savaşı bittikten sonra batıda Amerika Birleşik Devletleri ve doğuda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği öncülüğündeki iki büyük devlet arasındaki rekabet ve gerginlik dönemidir. Bu dönemde özellikle doğrudan bir askeri çatışma yaşanmasa da, ideolojik, ekonomik ve askeri alanlarda türlü çatışmalar yaşanmıştır. Özellikle soğuk savaş kavramını ilk defa kullanan devlet adamı kimdir, kim tarafından ortaya atılmıştır gibi konular tarihçilerin gayet iyi bilmesi gereken konulardandır.

Soğuk Savaş Kavramını İlk Defa Kullanan Devlet Adamı Kimdir? Soğuk Savaş Kavramı Kim Tarafından Ortaya Atılmıştır?

Soğuk Savaş,tüm dünyada siyaseti etkilemiştir . Bu dönemde yaşanan ideolojik ve siyasi mücadele, birçok bölgede gerginliklere ve silahlı çatışmalara yol açmıştır. Bu dönemde yaşanan önemli olaylar arasında Marshall Yardımları, Kore Savaşı, Küba Füze Krizi,Amerikan Başkanı John Fitzgerald Kennedy'e Suikast, Vietnam Savaşı gibi olaylar yer alır. Ayrıca soğuk savaş kavramını ilk defa kullanan devlet adamı kimdir, kim tarafından ortaya atılmıştır soruları özellikle modern tarih açısından çok büyük önem arz eder.

Soğuk Savaş Kavramını İlk Defa Kullanan Devlet Adamı Kimdir?

"Soğuk Savaş" terimi ilk olarak 16 Nisan 1947 tarihinde, dönemin Amerika Başkanı Harry Truman'ın danışmanı Bernard Baruch tarafından kullanılmıştır. Baruch, katıldığı bir basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki gerginliği "bir çeşit soğuk savaş" olarak tanımlamıştır.

Bu terim zamanla doğrudan askeri çatışmaya girmeden savaşmayı tanımlamak adına kullanılmaya başlanmıştır.

Soğuk Savaş Kavramı Kim Tarafından Ortaya Atılmıştır?

"Soğuk Savaş" teriminin ilk kez, İngiltere'de ünlü yazar George Orwell tarafından ortaya atıldığına dair bir takım iddialar bulunmaktadır.

George Orwell, 1945 yılında yazdığı bir yazıda, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemi anlatırken "Soğuk Savaş" tabirini kullanmıştır. Ancak, bunun o dönemin tanımlanmasının veya bu kavramın yaygınlaşmasının sebebi olduğuna dair iddialar kesin değildir.

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Soğuk Savaş Kavramını İlk Defa Kullanan Devlet Adamı Kimdir? Soğuk Savaş Kavramı Kim Tarafından Ortaya Atılmıştır?
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