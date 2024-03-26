Soğuk Savaş Kavramını İlk Defa Kullanan Devlet Adamı Kimdir? Soğuk Savaş Kavramı Kim Tarafından Ortaya Atılmıştır?

Soğuk Savaş,tüm dünyada siyaseti etkilemiştir . Bu dönemde yaşanan ideolojik ve siyasi mücadele, birçok bölgede gerginliklere ve silahlı çatışmalara yol açmıştır. Bu dönemde yaşanan önemli olaylar arasında Marshall Yardımları, Kore Savaşı, Küba Füze Krizi,Amerikan Başkanı John Fitzgerald Kennedy'e Suikast, Vietnam Savaşı gibi olaylar yer alır. Ayrıca soğuk savaş kavramını ilk defa kullanan devlet adamı kimdir, kim tarafından ortaya atılmıştır soruları özellikle modern tarih açısından çok büyük önem arz eder.

Soğuk Savaş Kavramını İlk Defa Kullanan Devlet Adamı Kimdir?

"Soğuk Savaş" terimi ilk olarak 16 Nisan 1947 tarihinde, dönemin Amerika Başkanı Harry Truman'ın danışmanı Bernard Baruch tarafından kullanılmıştır. Baruch, katıldığı bir basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki gerginliği "bir çeşit soğuk savaş" olarak tanımlamıştır.

Bu terim zamanla doğrudan askeri çatışmaya girmeden savaşmayı tanımlamak adına kullanılmaya başlanmıştır.

Soğuk Savaş Kavramı Kim Tarafından Ortaya Atılmıştır?

"Soğuk Savaş" teriminin ilk kez, İngiltere'de ünlü yazar George Orwell tarafından ortaya atıldığına dair bir takım iddialar bulunmaktadır.

George Orwell, 1945 yılında yazdığı bir yazıda, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemi anlatırken "Soğuk Savaş" tabirini kullanmıştır. Ancak, bunun o dönemin tanımlanmasının veya bu kavramın yaygınlaşmasının sebebi olduğuna dair iddialar kesin değildir.