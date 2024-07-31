Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ertuğrul Gazi Müzesi Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Söğüt Ertuğrul Gazi Müze binası ilk olarak 1880'li yıllarda II. Abdülhamit tarafından Sağlık Evi olarak inşa edilmiştir. Daha sonra yapılan restorasyon sonucunda müzeye çevrilmiştir. Ertuğrul Gazi Müzesi çadır şeklini andıran mimari yapıya sahiptir. Bu müzeye gidecek olan ziyaretçilerin gitmeden önce araştırması gereken birkaç şey vardır. Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesi nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi, Müzekart geçerli mi gibi sorular bu araştırılması gereken şeylere dahildir.

Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Müze, Bilecik ilinin Söğüt ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Söğüt ilçesine bağlı Kayhan Mahallesinde bulunur. Bilecik şehir merkezine yaklaşık olarak 28 km mesafededir.

Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesi'ne ulaşmak için Söğüt ilçesine ulaşmak gerekir. Bilecik'e ülkemizin her yerinden karayolu ile ulaşım rahatlıkla yapılmaktadır. Bilecik'e geldikten sonra Bozüyük-Eskişehir yolu üzerinde Söğüt'e giden çevre yolunu takip ederseniz ilçeye ulaşabilirsiniz. Böylelikle müzeye gidişinizi yerel halkla da iletişime geçerek daha da kolaylaştırmış olursunuz.

Ertuğrul Gazi Müzesi Giriş Ücretli mi, Müzekart Geçerli Mi?

Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesi girişi ücretsizdir.

Müze, kış döneminde pazartesi günü hariç haftanın her günü 08:30-17:00 saatleri açık konumdadır.