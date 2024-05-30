Şöhret Eş Anlamlısı Nedir? Şöhretin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Şöhret ifadesi, sanatçılar, oyuncular, müzisyenler ve yazarlar için sıkça kullanılır. Başarı elde etmiş iş insanları, tarihte önemli işler yapmış kişiler, bilim insanları için şöhret kazandıkları söylenebilir. Günümüzde sosyal medya fenomenleri ve influencer'lar için de sıkça kullanılır. Şöhret eş anlamlısı nedir, şöhretin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise başta bulmacaseverler olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilir.

Şöhret Eş Anlamlısı Nedir?

Şöhret kelimesi, Arapça kökenli bir sözcüktür ve dilimize de Arapça dilinden geçmiştir. "Şöhret," kelime anlamı olarak tanınmış kişi, ün veya ünlü kimse anlamlarına gelir. Şöhret kelimesinin eş anlamlıları arasında aşağıdaki kelimeler bulunmaktadır:

Ün

Nam

Şan

Tanınmış

Atağ

San

Sıyt

Bu kelimeler, şöhret kelimesinin anlamını ifade etmek için birbiri yerine kullanılabilir. Örneğin, "Bu salonda hepsini ilk defa gördüğüm altı şöhret var" cümlesinde şöhret kelimesi yerine tanınmış veya ün gibi eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Aynı şekilde, "Kıran Bey, çetesinin şöhretini her tarafa yaydı" cümlesinde de şöhret kelimesi yerine ün kullanılabilir.

Ün ile İlgili Cümleler Neler?

Ün, kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür ve "ses, avaz" anlamında kullanılır. Ün sözcüğünün Türk Dil Kurumu'na göre anlamları, herkesçe bilinme ve tanınma durumudur. Şöhret, şan ve nam sözcüklerinin yerine kullanılabilen "ün" kelimesiyle ilgili birkaç örnek cümle:

1. Genç yazar, kısa sürede büyük bir üne kavuştu.

2. Ünlü aktör, yeni filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

3. Bilim insanı, yaptığı keşiflerle uluslararası alanda ün kazandı.

4. Ünlü şef, restoranında dünyanın dört bir yanından gelen konukları ağırlıyor.

5. Sanatçı, eserleriyle sanat dünyasında büyük bir üne sahip oldu.