Solaryuma Kimler Giremez? Solaryum Kimler İçin Sakıncalı?

Solaryumlar, kullandıkları ultraviyole ışınlar sayesinde cildi bronzlaştırır. Fakat solaryumun yaydığı ışığa çok uzun süre maruz kalmak sakıncalı bir eylemdir. Bu nedenle solaryum kullanımı dikkatli olunmazsa bazı sağlık riskleri barındırabilmektedir. Solaryuma kimler giremez sorusunun yanıtı için kişinin sağlık geçmişi büyük önem arz eder. Sağlıkçılar bu sağlık geçmişine bakarak solaryum kimler için sakıncalı olduğunu tespit edilebilir.

Solaryuma Kimler Giremez?

Solaryum kullanımıyla ilgili bazı sağlık riskleri mevcuttur. Bu elbette belli sağlık sorunları olan insanlar için geçerlidir. Solaryuma girmek için hem sağlık kuruluşları hem de dermatologlar bazı net ve önemli çizgiler belirlemişlerdir.

Solaryuma girecek olan kişi öncelikle bir rahatsızlığı varsa bu konuyu kendisini en iyi tanıyan doktoruna danışmalı ve kendisinden onay almalıdır. Çünkü bilinçsiz bir solaryum deneyimi cilt sağlığına ciddi zararlar vererek solaryum tecrübesini son derece kötü bir hale getirebilir.

Solaryum Kimler İçin Sakıncalı?

Solaryum bir üst başlıkta da belirtildiği gibi belli gruplar için sakıncalıdır. Peki kimdir bu sakıncalı gruplar? Aşağıda, sağlık kuruluşları ve dermatologların yaptığı açıklamalar baz alınarak solaryuma girmesi sakıncalı olan gruplar listelendi.

Geçmişinde cilt kanseri olan kişiler.

Albinizm rahatsızlığı olanlar. Albinizm, ciltte melanin üretimini azaltır ve bu konumdaki kişilere solaryum önerilmemektedir.

Daha önceden aşırı derecede güneş yanığı geçirmiş olan kişilerin artık cildi hassaslaştığı için solaryuma girmemeleri konusunda bir görüş birliği vardır.

Fotodermatoz geçmişi olanlar. Fotodermatoz, güneş ışığı sonucunda ortaya çıkan cilt tepkimelerini ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Bu durumdaki kişilerin solaryum kullanması riskli olabilir.

Cilt hassasiyetini arttıracak bazı ilaçlar kullanan kişiler.