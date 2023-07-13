Soma Termik Santrali Ne İle Çalışır? Soma Termik Santralinin Enerji Kaynağı Nedir?

Soma Termik Santrali ne ile çalışır sorusunun cevabını bu alanda yazılmış olan kaynaklardan bulabilirsiniz. Söz konusu enerji santrali, ülkemizin önemli bir enerji kaynağıdır. Soma Termik Santralinin enerji kaynağı nedir sorusu da konu ile ilgili cevabı araştırılan bir konudur. Bu santral, 2015 yılında özelleştirilmiş olup günümüzde de faaliyetine devam etmektedir. Soma Termik Santralinde yakıt olarak kullanılan şey nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Soma Termik Santrali Ne İle Çalışır?

Soma Termik Santrali, adından da anlaşılacağı gibi Manisa ilinin Soma ilçesinde faaliyet göstermektedir. Söz konusu santralde linyit kömürü kullanılmaktadır. Santralde yakılan linyit kömürü de Ege Linyit İşletmesi (ELİ) tarafından temin edilmektedir. Santraldeki elektrik üretiminde ihtiyaç duyulan suyun 127 milyon m3'lük kısmı ise Sevişler Barajı'ndan karşılanır. Santralden elde edilen yıllık rezerv, 700 milyon tonun üzerindedir. Santralin yıllık elektrik üretim kapasitesi de yaklaşık 9 milyar kWh'dir. Santralin iç tüketimi yaklaşık % 12'dir.

Soma Termik Santralinin Enerji Kaynağı Nedir?

Soma Termik Santrali, linyit kömürü ile enerji üretir. Soma, linyit madeninde öne çıkan bir merkezdir. Bu nedenle yakıt temininde herhangi bir sorun yaşanmaz. Santralde yapılan revizyon çalışmaları sayesinde önümüzdeki süreçte yıllık üretim miktarının daha da artacağı düşünülmektedir. Soma Termik Santrali, yıllık ürettiği enerji miktarı ile ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Ülkemizdeki termik santral miktarının daha da artacağı tahmin edilmektedir.