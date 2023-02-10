Son dakika: Bakan Özer’den LGS ve YKS açıklaması!

Bakanlığa bağlı meslek liselerinde, uygulama otellerinde günlük olarak 945 bin 215 sıcak yemek, 196 bin 100 çorba olmak üzere 1 milyon 141 bin 315 sıcak yemek ve çorbanın vatandaşlara dağıtıldığını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Yine 6 ay önce meslek liselerimizde kurmuş olduğumuz ekmek üretim atölyelerinde günlük olarak 1 milyon ekmek üretilip bu 10 ildeki vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Bakanlığa bağlı olan okullarda, pansiyonlarda, yurtlarda, öğretmenevlerinde yaklaşık 450 bin vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 5 bin arama kurtarma ekibi tüm illerimizde AFAD'a destek oluyorlar. 2 bin öğretmenimiz 10 ilimizdeki vatandaşlarımıza psikolojik destek vermek için sahada aktif olarak çalışıyorlar. Yine on binlerce gönüllü öğretmenimiz de sahada çadırların, toplanma yerlerinin organizasyonunda, yardım malzemelerinin tasnif işlemlerinde aktif olarak çalışıyorlar.