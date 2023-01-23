Son dakika: Bakan Özer’den rehber öğretmen açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Uygulama Otelinde öğretmen atamasıyla ilgili müjde verdi. Her öğretmen atamasında öncelik verilen alanlar olduğuna dikkat çeken Bakan Özer, 2022'de okulöncesi eğitime çok büyük ağırlık verdik. Son 20 bin atamanın 7 bin 503'ünü okulöncesi öğretmenlere ayırdık" dedi.

Yakın zamanda İçişleri Bakanlığıyla bağımlılıkla mücadele ile ilgili seferberlik başlattıklarını anımsatan Bakan Özer şubatın sonuna kadar 25 milyon vatandaşa bağımlılıkla ilgili eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi. Özer, "Bu durum rehber öğretmen ihtiyacını beraberinde getiriyor. 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlere her okulda bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.