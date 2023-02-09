Son dakika: Türkiye’de eğitime verilen ara 20 Şubat’a kadar uzatıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten, Bakan Özer, " Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık. Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak. Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadesini kullandı.



3 NİSAN'A UZATILDI



Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan mesai bitimine kadar uzattı.