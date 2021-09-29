Son dakika haberi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü kritik rakamı paylaştı! Yüzde 92’nin üzerine çıktı

YÜZDE 92'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Tabii bu süreçte öğretmenlerin aşılanma oranı da gündeme geliyor. Yazıcı öğretmenlerin aşılanmaya olan duyarlılıklarının çok anlamlı olduğunu ve bunun da aşılanma oranlarına da yansıdığını dile getirdi. İstanbul'da öğretmenlerin birinci doz aşılanma oranının yüzde 92 bandının üzerine çıktığını ifade etti. Kentte kısmi olarak karantinaya alınan sınıfların sayısı değişiyor. Önemli olan, bu durumda bile öğrencilerin eğitim süreci hiçbir şekilde sekteye uğramıyor olması. Öğretmenleri, fırsat eşitliği anlayışı ile dijital platformlar üzerinden onlara derslerini canlı bir şekilde anlatıyor.

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