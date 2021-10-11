Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 50 yeni merkez kuruldu

Atılan sistematik adımların, öğrencilerin mesleki eğitime yönelimlerini artırdığına işaret eden Özer, "2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirmelerine bakıldığında, mesleki ve teknik eğitime yoğun bir ilginin olduğunu ve özellikle üst başarı dilimlerinden öğrencilerin mesleki eğitimi tercih ettiklerini görüyoruz. Sınav puanıyla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde artık doluluk oranları yüzde 95'i aşmıştır. Bunun yanı sıra çok sayıda mesleki ve teknik Anadolu lisemiz, ilk defa yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci almıştır." diye konuştu.

Bu okullardan bazılarının İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu aktaran Özer, her geçen gün yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan meslek lisesi sayısının artmasını umduğunu söyledi.