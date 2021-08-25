Son dakika haberi | Okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı: Artık bahçede yapılacak...

MASKE KRİTERLERİ

Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilir.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalıdır.

Tüm öğrenciler okula maske ile gelmelidir, ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilir.

Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanmalıdır.

Maske takamayan öğrenciler, gelişimsel sorunları veya tıbbi nedenlerle (doktor raporu ile kayıt altına alınmış olan) maske takamayan çocuklarda mümkün ise yüz koruyucu kullanımı sağlanmalıdır.

Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu kullanılması önerilir.

Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda öğretmenlerin dersler arasında maskelerini değiştirmeleri önerilir.