Son dakika: MEB 81 ile yazı gönderdi! Okullarda sosyal etkinlikler yapılabilecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmi/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinlikler 2020'de tedbiren iptal edilmişti.