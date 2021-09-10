Son dakika | MEB ve İçişleri’nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde

ÖĞRETMENDE ÇIKARSA NE OLACAK?

4- O 10 gün içinde bu sınıfta ders veren öğretmende de pozitif vaka çıkarsa ne yapmalıyız ?

Öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Temaslı öğretmenlerin ise okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.