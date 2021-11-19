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Giriş Tarihi: 19.11.2021 21:18 Son Güncelleme: 19.11.2021 21:44

Son dakika: MEB'den 'tören ve etkinlik' kararı: Tedbir amaçlı iptal edildi

Son dakika: MEB’den ’tören ve etkinlik’ kararı: Tedbir amaçlı iptal edildi

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel okullardaki tören, müsabaka, yarışma gibi etkinliklerin tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlığa bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgileri işaret etti. Yetkililer yeni virüsün hızla yayıldığını belirtti.

Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı, bakanlığa bağlı okulların bilgilendirildiği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, , konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" dedi.

Valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.

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Son dakika: MEB'den 'tören ve etkinlik' kararı: Tedbir amaçlı iptal edildi
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