Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye'de yarın ilk kez başlıyor
Giriş Tarihi: 25.10.2021 12:41 Son Güncelleme: 25.10.2021 13:43

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye'de yarın ilk kez başlıyor

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye’de yarın ilk kez başlıyor
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarın başlayan önemli bir uygulamayı duyurdu. Bakan Özer "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." dedi.

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik açıklama. Bakan Özer "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." duyurusunda bulundu.

Bakan Özer "Sistemimizde kayıtlı 850 bin sınıf var ve bugün itibariyle sadece bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmiş" dedi.

AŞI OLAN ÖĞRETMEN ORANI!

Özer, "Birinci doz Kovid-19 aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87" diye ekledi.

"4 BUÇUK MİLYON ÖĞRENCİMİZ KATILACAK"

Özer, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye'de yarın ilk kez başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA