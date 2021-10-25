Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye’de yarın ilk kez başlıyor

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik açıklama. Bakan Özer "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." duyurusunda bulundu.
Bakan Özer "Sistemimizde kayıtlı 850 bin sınıf var ve bugün itibariyle sadece bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmiş" dedi.
AŞI OLAN ÖĞRETMEN ORANI!
Özer, "Birinci doz Kovid-19 aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87" diye ekledi.
"4 BUÇUK MİLYON ÖĞRENCİMİZ KATILACAK"
Özer, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak" diye konuştu.