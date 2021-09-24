Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, antikor oluşturan ya da iki doz aşı olan öğretmen oranını paylaştı. Bakan Özer aşılanma oranının birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğunu belirtti.
"ÇOĞU AVRUPA ÜLKESİNDEN YÜKSEK"
Özer "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta Avrupası'ndaki ülkelerden çok daha yüksek." dedi.
Özer, Antalya Valisi Ersin Yazici'yi yaptigi ziyarette 6 Eylül tarihi itibariyla tüm kademelerde yüz yüze egitime baslanildigini animsatarak bugün üçüncü haftanin tamamlandigini söyledi. Saglik Bakanliginin önerileri çerçevesinde olusturulan rehberler kapsaminda sürecin yönetildigini belirten Özer, okullarin temizlik, dezenfektan, maske gibi tüm ihtiyaçlarinin giderildigini anlatti.
İKİ VAKA OLMASI DURUMUNDA...
Herhangi bir sinifta iki vaka olmasi durumunda yüz yüze sinif bazli ara verildigini ve ara verilen siniflarin 14 gün sonra yüz yüze egitime kaldigi yerden devam ettigini aktaran Özer, söyle devam etti:
"14 gün ara verildigi zaman ögrencileri kendi baslarina birakmiyoruz. Haziırlamış oldugumuz dijital platformlar üzerinden canli ders ögretmenleri tarafindan yapiliyor. Ayni zamanda ihtiyaci olan ögrencilere de tabletleri ücretsiz olarak kendilerine veriliyor. 6 Eylül itibariyla 45 sinifimizi yüz yüze egitime ara vermistik, pazartesi günü itibariyla 45 sinif yüz yüze egitime basladi. Yine sali günü itibariyla yüz yüze egitime ara veren 50 sinif, tekrar yüz yüze egitime basladi. Çarsamba günü 63 sinif yüz yüze egitime tekrar döndü. Persembe günü 40 sinif yüz yüze egitime geri döndü. Su anda bugün sabah itibariyla 6 Eylül haftasindaki yüz yüze egitime ara veren 198 sinifimiz yüz yüze egitime kaldigi yerden devam ediyor."
"EN BÜYÜK AVANTAJ ÖĞRETMENLER"
Bakan Özer, bu süreçteki en büyük avantajin ögretmenlerin asilanma oranlari oldugunu dile getirdi. Ögretmenlerin asilanma oranlari hakkinda da bilgi veren Özer, sunlari kaydetti:
"Su anda egitim sistemimiz içerisinde 1,2 milyon ögretmenimiz hizmet vermekte. Bu ögretmenlerimizin yüzde 92'si en az bir doz asi oldu. Iki doz asi olan ya da hastalanip bagisiklik kazanip antikor olusturan ögretmen oranimiz da yüzde 86. Bu oranlar çogu kita Avrupasi'ndaki ülkelerden çok daha yüksek. Dolayisiyla su anda egitimin yüz yüze devam etmesindeki en büyük avantajimiza ögretmenlerimizin asilanma oranlarinin çok yüksek olmasi, hatta Türkiye ortalamalarinin da çok üzerinde olmasi olusturuyor. Onun için tüm ögretmenlerimize bu süreçteki katkilari ve desteklerinden dolayi en içten sükranlarimi sunuyorum."