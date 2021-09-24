"EN BÜYÜK AVANTAJ ÖĞRETMENLER"



Bakan Özer, bu süreçteki en büyük avantajin ögretmenlerin asilanma oranlari oldugunu dile getirdi. Ögretmenlerin asilanma oranlari hakkinda da bilgi veren Özer, sunlari kaydetti:



"Su anda egitim sistemimiz içerisinde 1,2 milyon ögretmenimiz hizmet vermekte. Bu ögretmenlerimizin yüzde 92'si en az bir doz asi oldu. Iki doz asi olan ya da hastalanip bagisiklik kazanip antikor olusturan ögretmen oranimiz da yüzde 86. Bu oranlar çogu kita Avrupasi'ndaki ülkelerden çok daha yüksek. Dolayisiyla su anda egitimin yüz yüze devam etmesindeki en büyük avantajimiza ögretmenlerimizin asilanma oranlarinin çok yüksek olmasi, hatta Türkiye ortalamalarinin da çok üzerinde olmasi olusturuyor. Onun için tüm ögretmenlerimize bu süreçteki katkilari ve desteklerinden dolayi en içten sükranlarimi sunuyorum."