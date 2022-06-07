SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den LGS ve 12. sınıf öğrencileri için devamsızlık mesajı

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Özer, LGS'de iptal edilen bir soru olmadığını kaydetti. Bakan Özer, 'ilk kez açıklıyorum' dedi ve "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." ifadelerini kullandı.
3600 EK GÖSTERGE MESAJI
Bakan Özer, 3600 ek gösterge konusunda "60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak." dedi.
Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek." dedi.
Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik.
Bakan Özer, özel okul ücretleri konusunda, "Ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı yok. Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor, gerekli müdahaleleri yapıyoruz." diye konuştu.