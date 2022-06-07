SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den LGS ve 12. sınıf öğrencileri için devamsızlık mesajı

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Özer, LGS'de iptal edilen bir soru olmadığını kaydetti. Bakan Özer, 'ilk kez açıklıyorum' dedi ve "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." ifadelerini kullandı.