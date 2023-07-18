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Giriş Tarihi: 18.7.2023 19:24 Son Güncelleme: 18.7.2023 19:26

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme' açıklaması: O süre uzatıldı

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2023 yılı 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu'nda görev sürelerinin hesabında esas alınan '30 Eylül 2023' tarihini, '31 Aralık 2023' olarak değiştirdik." açıklamasında bulundu.

DHA
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ’İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme’ açıklaması: O süre uzatıldı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından, "İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu" konusunda bir açıklama yaptı.

Bakan Tekin, "Öğretmenler Odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha: 2023 yılı "İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu"nda görev sürelerinin hesabında esas alınan "30 Eylül 2023" tarihini, "31 Aralık 2023" olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle…" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme' açıklaması: O süre uzatıldı
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