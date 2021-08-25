Son dakika: Okul servislerine koronavirüs ayarı! İşte yeni kurallar

Son dakika... Okul servis ücretlerinin belli olmasının ardından yüz yüze eğitimin başlamasına az bir zaman kala koronavirüs tedbirlerine paralel olarak yeni kararlar alındı. Buna göre, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 15 yaşından küçük okul servis araçları kullanılabilecek. Taşınacak çocuğun servis aracındaki azami seyahat süresi okul yönetimince belirlenecek ve servis araçları belirlenen bu süreye uymak zorunda olacak. Okul servis araçlarında iç mekanı gösteren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan tip onay mevzuatına uygun şeffaf cam dışında cam kullanılamayacak.
1 YAŞINDAN KÜÇÜK OKUL SERVİS ARAÇLARI HÜKME BAĞLANDI
Koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 15 yaşından küçük okul servis araçlarının kullanılabilmesi hükme bağlandı. Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
SON DAKİKA İÇERİYİ GÖSTEREN ŞEFFAF CAM KURALI
Buna göre, okul servis araçlarında iç mekanı gösteren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan tip onay mevzuatına uygun şeffaf cam dışında cam kullanılamayacak.
BU SINIF VE YAŞ GRUBUNDA OLANLAR DİKKAT
EĞER SERVİSTE ONLAR VARSA REHBER PERSONEL ŞARTI
Servis aracında okul öncesi eğitim, ilköğretim ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocuk/öğrenci olması durumunda rehber personel bulundurulacak.
BELİRLENEN SÜREDE SERVİS TAMAMLANACAK
Taşınacak çocuğun/öğrencinin servis aracındaki azami seyahat süresi okul yönetimince belirlenecek ve servis araçları belirlenen bu süreye uymak zorunda olacak.
OKUL SERVİS ŞOFÖRÜ ŞARTLARI
Okul servis araçlarındaki rehber personel, 22 yaşını doldurmuş ve 61 yaşından gün almamış olması kaydıyla, en az lise mezunu veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kursu başarıyla tamamlamak şartıyla en az ilkokul mezunu olacak.
SON DAKİKA OKUL SERVİSLERİNE KORONAVİRÜS AYARI
Yönetmelikle, "Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 12 yaşından büyük olmayacaktır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır." ifadesi, Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek değiştirildi.
Buna göre, okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak şartıyla 12 yaşından küçük olması zorunluluğu, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 15 yaşından küçük olması şeklinde uygulanacak.
Öte yandan yeni dönem için 2021 2022 eğitim öğretim yılı okul servis ücretleri de belli oldu. Buna göre;
ANKARA'DA 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi. Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak.
İSTANBUL'DA İstanbul Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da okul servis ücretlerinin geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam yapıldığını duyurdu.
Öztürk, şu ifadeleri kullandı;"Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı."Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.
Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.