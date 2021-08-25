Son dakika: Okul servislerine koronavirüs ayarı! İşte yeni kurallar

Öte yandan yeni dönem için 2021 2022 eğitim öğretim yılı okul servis ücretleri de belli oldu. Buna göre;

ANKARA'DA 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi. Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak.