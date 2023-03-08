Son dakika: ÖSYM’den YKS açıklaması! Tarih belli oldu: Başvurular bugün başlıyor...

17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.