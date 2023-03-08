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Giriş Tarihi: 8.3.2023 11:22 Son Güncelleme: 8.3.2023 11:49

Son dakika: ÖSYM'den YKS açıklaması! Tarih belli oldu: Başvurular bugün başlıyor...

Son dakika haberi: ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. "Afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak

AA
Son dakika: ÖSYM’den YKS açıklaması! Tarih belli oldu: Başvurular bugün başlıyor...

Son dakika haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini yayımladı. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

BAŞVURULAR 12.00'DE BAŞLIYOR

Sınava başvurular, 8-23 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

Adaylar başvurularını bugün saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava girecekler ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin sitesindeki 2023-YKS Kılavuzu'ndan ulaşabiliyor.

MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLARI YKS'YE BAŞVURMAK ZORUNDA

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS'ye başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YKS MESAJI

Başkan Erdoğan, YKS ile ilgili sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Sevgili genç kardeşlerim, Bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum." ifadeleri yer aldı.

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Son dakika: ÖSYM'den YKS açıklaması! Tarih belli oldu: Başvurular bugün başlıyor...
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