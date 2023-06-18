Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri SON DAKİKA | ÖSYM duyurdu: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınladı!
Giriş Tarihi: 18.6.2023 18:11 Son Güncelleme: 18.6.2023 18:39

SON DAKİKA | ÖSYM duyurdu: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınladı!

Üniversiteli olma hayali kuran milyonlarca öğrenci bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. 'YKS soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı?' sorusu merak edilirken gelen son dakika haberine göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

SON DAKİKA | ÖSYM duyurdu: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınladı!

Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) dün yanıtlamıştı. Adaylar, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını ise bugün cevapladı.

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye 13 bin 513, AYT'ye 9 bin 528, YDT'ye ise 1165 engelli aday katıldı.

Engelli adaylar için 2023 YKS'de, üç oturumda toplam 10 bin 103 okuyucu ve işaretleyici görev yaptı.

Sınava, ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlandı.

Bu yıl 22 sınav merkezinde ilk defa YKS yapıldı.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | ÖSYM duyurdu: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA