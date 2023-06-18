SON DAKİKA | ÖSYM duyurdu: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınladı!

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye 13 bin 513, AYT'ye 9 bin 528, YDT'ye ise 1165 engelli aday katıldı.

Engelli adaylar için 2023 YKS'de, üç oturumda toplam 10 bin 103 okuyucu ve işaretleyici görev yaptı.

Sınava, ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlandı.