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Giriş Tarihi: 15.8.2022 09:18

Son dakika! YÖK Başkanı Erol Özvar: Kontenjanların yüzde 99'u doldu

Son dakika! YÖK Başkanı Erol Özvar: Kontenjanların yüzde 99’u doldu
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Son dakika bilgisine göre YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS sonuçlarıyla ilgili "Yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99’u doldu. Geçen yıl 164 bin olan boş kontenjan sayısı bu yıl 13 bine kadar düştü" açıklamasında bulundu.

Son dakika... YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS sonuçlarıyla ilgili "Yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu. Geçen yıl 164 bin olan boş kontenjan sayısı bu yıl 13 bine kadar düştü" açıklamasında bulundu.
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Son dakika! YÖK Başkanı Erol Özvar: Kontenjanların yüzde 99'u doldu
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