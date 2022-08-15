Son dakika! YÖK Başkanı Erol Özvar: Kontenjanların yüzde 99’u doldu

Son dakika... YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS sonuçlarıyla ilgili "Yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu. Geçen yıl 164 bin olan boş kontenjan sayısı bu yıl 13 bine kadar düştü" açıklamasında bulundu.