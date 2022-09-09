Son dakika | Yurt fiyatlarına zam sınırı getirildi! Öğrenci yurdu ücretlerinde fırsatçılık yapılamayacak

Üniversiteye ilk defa başlayacak olan 316 bin 460 öğrenci yurt için başvurusunu yaptı. Ara sınıflarda ise 98 bin 845 öğrenci yurtlara başvuru yaptı. 2022- 2023 eğitim öğretim dönemi için birinci sınıf ve ara sınıflar olmak üzere toplamda 415 bin 305 genç GSB yurtlarına başvuru yaptı. Başvuran öğrencilerin 169 bin 899'u erkek, 245 bin 406'sı kızlardan oluşuyor.