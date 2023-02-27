Sonsuzluğun Kapısında Tablosu Neyi Anlatıyor? Vincent Van Gogh Sonsuzluğun Kapısında Tablosunun Anlamı ve Hikayesi

Hollandalı ünlü ressam Van Gogh ya da tam adıyla Vincent Willem Van Gogh Batı dünyasında sanat tarihinin en bilinen isimlerinden biridir. Peki Van Gogh Sonsuzluğun Kapısında tablosu ne anlatıyor? Van Gogh çalkantılı özel hayatının yanı sıra geride bıraktığı eserleriyle de oldukça merak edilen ressamlardan biridir. Sonsuzluğun Eşiğinde tablosu neyi temsil ediyor, Van Gogh Sonsuzluğun Kapısında hikâyesi nedir merak ediyorsanız sorularınızın yanıtına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Vincent Van Gogh'un Hayatı

Vincent Willem Van Gogh 30 Mart 1853 yılında Hollanda'da doğmuş bir ressamdır. 29 Temmuz 1890 yılında henüz 37 yaşında ölene kadar hayatı boyunca birçok ikonik olay yaşamıştır. Batı dünyası sanat tarihinin en tanınmış ve etkili şahsiyetlerinden biri olan Van Gogh; on yıl gibi bir sürede aralarında 860 yağlı boya tablonun da olduğu 2.100 kadar resim ve çizim çalışması üretmiştir bu eserlerin büyük kısmını hayatının son iki yılında yapmıştır.

Üst orta sınıf bir aileye doğan Van Gogh çocukken ciddi, sessiz ve saygılıydı ayrıca resim de yapmaktaydı. Gençliğinde sanat simsarı olarak çalıştı ancak Londra'ya gönderildikten sonra bunalıma girdi. Arkadaşıyla yaşadığı bir kavga sonrasında kulak memesini kesmesi Van Gogh'un bugün popüler olmasında oldukça etkili olan hikâyelerden biridir.

37 yaşında yıllardır süren psikolojik rahatsızlığı ve yoksulluğun ardından trajik bir biçimde silahla yaralandıktan birkaç gün sonra hayata veda etmiştir. Van Gogh hayattayken sadece Kırmızı Üzüm Bağı tablosunu satabilmiştir.

Van Gogh Sonsuzluğun Kapısında Tablosu Ne Anlatıyor?

Vincent Williem Van Gogh'un 1890 yılında çizdiği Acı Çeken Yaşlı Adam, Sonsuzluğun Kapısında ya da Sonsuzluğun Eşiğinde olarak bilinen tablosu tuval üzerine yağlı boyadır. Bugün Müller Museum'da sergilenen tabloda Van Gogh'a modellik yapan kişi 1882 yılında Den Haag'da tanıştığı ve daha sonra intihar eden savaş gazisi Adrianus Jacobus Zuyderland'dır. 1890 yılında Van Gogh'un tekrar ölüm imgesine dönmesi ressamın zihninden geçen ölüm düşüncesinin bir ifadesi olarak okunur. Resim şöminenin yanında sandalyede oturan yaşlı bir adamı gösteriyor. Yaşlı adam sırtı kambur, elleri yumruk sıkılı yüzünü örtüyor, dirsekleri dizlerinin üstünde duruyor. Resimdeki poz umutsuzluğu ifade ediyor.