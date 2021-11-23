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Giriş Tarihi: 23.11.2021 08:46

Sorumluluk eş anlamlısı nedir? Sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı

Sorumluluk eş anlamlısı nedir? Sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı

Sorumluluk kelimesi Türkçe bir kelimedir. Sorumluluk kelimesi, kişinin üzerine alarak, yapmak zorunda olduğu veya yaptığı iş için gerektiğinde hesap verme durumunda olması anlamına gelir. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı bir çok kelime vardır. Günlük hayatta ve bulmacalarda karşımıza çıkabilen sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sorumluluk kelimesi Türkçe bir sözcüktür, sorumluluk kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sorumluluk Kelimesinin Eş Anlamlısı

  • Mesuliyet ( Arapçadan dilimize geçmiştir)
  • Yükümlülük ( Türkçe bir kelimedir)

Bu iki kelime de sorumluluk kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Sorumluluk Kelimesinin Anlamı

  • Üstlenilen işi yapmak zorunda olunması veya yapılan iş için gerektiğinde hesap verme durumunda olma.

Sorumluluk Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Çocuklara küçük yaşta iken sorumluluk almayı öğretirsek, onlara disiplinli olmayı da öğretmiş oluruz.
  • Evcil hayvan bakacaksan eğer, öncelikle sorumluluk sahibi bir insan olman gerekir.

Sorumluluk Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Havalar soğuduğu için öğretmen pikniği iptal etti, çünkü çocukların hastalanması riskine karşı mesuliyet alamayacağını belirtti.
  • Arkadaşım mesuliyeti hiç üstüne almadığı gibi neredeyse beni suçlu çıkaracaktı.
  • Yönetici olmak sanılanın aksine zor bir iştir, çünkü birçok işin yükümlülüğünü almak zorundadırlar.
  • Yükümlülüklerini yerine getirmediğin takdirde üzgünüm ama asla başarılı olamazsın.

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Sorumluluk eş anlamlısı nedir? Sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı
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