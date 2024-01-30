Sosyal medya baskısı yeni bir kuşak yarattı: Kaygı jenerasyonu

Genç nesiller günümüzde karşılaştıkları zorluklar, belirsizlikler ve sosyal baskılar nedeniyle derin bir kaygı hissi taşıyorlar. Amerikan Psikiyatri Birliği'ne göre 16-25 yaş arası genç yetişkinlerin yüzde 6 ila yüzde 12'sinin ciddi ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiği tahmin ediliyor. Gençler için stresin en önemli nedeni 'baskı' olarak tanımlanıyor. Sınavlar, anne-baba baskısı, arkadaş çevresi kaygı kaynaklarından bazıları. Ancak gençler en çok sosyal medya baskısından etkileniyor. Bu yeni nesil 'kaygı jenerasyonu' olarak tanımlanıyor.
MÜKEMMELE ZORLUYOR
Sosyal medya, genç bireyleri etkisi altına alarak onlara nasıl görünmeleri gerektiğini söylüyor. Uzmanlar, "Sosyal medya, kişinin bedeni hakkında düşüncelerini etkilemek için çeşitli uyaranlar göndermektedir. Tüm bunların sonucunda ise gençler mükemmel görünmek ve hissetmek için mücadeleye girmektedirler. Mükemmel bir bedene sahip olma baskısı yetişkinlikte de etkisini sürdürür ancak çoğu zaman ergenlik yıllarında ortaya çıkar'' diyor.
EBEVEYN ETKİSİ
Ebeveynlerin
çocuklarından beklentileri
olduğunu hatırlatan Psikolog
Cansu Karaman, "Bu beklentiler
ev ödevlerini yapma, sınav konularını
gözden geçirme şeklinde olabilir.
Ebeveynlerin hayatlarında kendi endişeleri
de vardır. Bir ebeveyn maddiyat, iş, ilişki
sorunları veya kendi ruh sağlığı sorunları
ile baş başa kaldıysa bu durumları
istemeden çocuklarına da yansıtabilir.
Ebeveynlerin psikolojik durumu, genç bir
kişi için 'normal' olanla ilgili tek referans
noktası olabilir ve bu durum
gençlerin psikolojilerini etkileyebilir''
diye konuştu.
SINAVLAR DA KAYGI YARATIYOR
UZM.
Klinik Psikolog Cansu Karaman, kaygı yaratan diğer konuların başında sınav stresinin olduğunu belirterek, "Bu durum gençlerin küçük yaşlardan itibaren ne kadar zeki olduklarının derecelendirildiği bir kültürde yetişmelerine neden olmaktadır. Bunun sonucunda da gençler yüksek not alamadıklarında kendilerini yetersiz görürken, sınav stresi de giderek daha erken yaşlarda başlamaktadır'' dedi.