Sosyal medya baskısı yeni bir kuşak yarattı: Kaygı jenerasyonu

Genç nesiller günümüzde karşılaştıkları zorluklar, belirsizlikler ve sosyal baskılar nedeniyle derin bir kaygı hissi taşıyorlar. Amerikan Psikiyatri Birliği'ne göre 16-25 yaş arası genç yetişkinlerin yüzde 6 ila yüzde 12'sinin ciddi ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiği tahmin ediliyor. Gençler için stresin en önemli nedeni 'baskı' olarak tanımlanıyor. Sınavlar, anne-baba baskısı, arkadaş çevresi kaygı kaynaklarından bazıları. Ancak gençler en çok sosyal medya baskısından etkileniyor. Bu yeni nesil 'kaygı jenerasyonu' olarak tanımlanıyor.Sosyal medya, genç bireyleri etkisi altına alarak onlara nasıl görünmeleri gerektiğini söylüyor. Uzmanlar, "Sosyal medya, kişinin bedeni hakkında düşüncelerini etkilemek için çeşitli uyaranlar göndermektedir. Tüm bunların sonucunda ise gençler mükemmel görünmek ve hissetmek için mücadeleye girmektedirler. Mükemmel bir bedene sahip olma baskısı yetişkinlikte de etkisini sürdürür ancak çoğu zaman ergenlik yıllarında ortaya çıkar'' diyor.Ebeveynlerinçocuklarından beklentileriolduğunu hatırlatan PsikologCansu Karaman, "Bu beklentilerev ödevlerini yapma, sınav konularınıgözden geçirme şeklinde olabilir.Ebeveynlerin hayatlarında kendi endişeleride vardır. Bir ebeveyn maddiyat, iş, ilişkisorunları veya kendi ruh sağlığı sorunlarıile baş başa kaldıysa bu durumlarıistemeden çocuklarına da yansıtabilir.Ebeveynlerin psikolojik durumu, genç birkişi için 'normal' olanla ilgili tek referansnoktası olabilir ve bu durumgençlerin psikolojilerini etkileyebilir''diye konuştu.UZMKlinik Psikolog Cansu Karaman, kaygı yaratan diğer konuların başında sınav stresinin olduğunu belirterek, "Bu durum gençlerin küçük yaşlardan itibaren ne kadar zeki olduklarının derecelendirildiği bir kültürde yetişmelerine neden olmaktadır. Bunun sonucunda da gençler yüksek not alamadıklarında kendilerini yetersiz görürken, sınav stresi de giderek daha erken yaşlarda başlamaktadır'' dedi.