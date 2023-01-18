Sosyal Öğrenme Kuramı Nedir? Albert Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı İlkeleri Nelerdir, Neyi Savunur?

Öğrenme, doğduğumuz andan itibaren başlayan ve ömür boyu süren bir süreçtir. Çevreyle sürekli etkileşim halinde olmak da öğrenmenin gelişimsel bir göstergesidir. Psikolojide önemli isimlerden birisi olan Albert Bandura, öğrenmenin boyutu karşısında önemli bir kuram geliştirmiştir. Sosyal öğrenme kuramı, sosyal davranışın karşılıklı etkileşim süreciyle ilişkisi üzerinden açıklanmıştır. Özellikle sosyal psikolojide geçen bu kuram, çoğu kişi tarafından merak edilmiştir. Sosyal öğrenme kuramı nedir sorusu kullanıcılar tarafından araştırılan önemli kuramlardan birisidir. Albert Bandura tarafından geliştirilen sosyal öğrenme kuramı neyi savunur? Yazımızın devamında Albert Bandura'nın sosyal öğrenme kuramının ilkeleri neler sorusuna değindik.

Sosyal Öğrenme Kuramı Nedir?

Sosyal öğrenme kuramı hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler, sosyal öğrenme kuramı nedir sorusunu sormuştur. Sosyal öğrenme teorisi insan davranışlarının, diğer insanlarla etkileşimi sonucunda öğrenildiğini öne süren bir teoridir. Sosyal öğrenme kuramının kurucusu kimdir sorusu da bu durumda önem kazanmıştır. Bu teorinin savunucusu olan Albert Bandura'ya göre öğrenme sosyal bağlamda gözlem ve taklit yoluyla gerçekleşir. İnsanlarla etkileşim kurduğumuz her an aslında toplumun temel ideolojisini, cinsiyet rollerini, siyasi görüşlerini ve öz değer gibi temel inançlarını sosyal öğrenme yoluyla öğreniriz. Kişi topluma uyum sağlamak ve dışlanmamak için benzersiz ortamda en az eleştirilen davranışları sergiler. Başkaları tarafından kabul edilmek insan doğasında olduğu için etkileşim sürecinde başkalarını taklit etmek otomatik gerçekleşir.

Albert Bandura'nın Sosyal Öğrenme Kuramı İlkeleri Nelerdir?

Albert Bandura'nın sosyal öğrenme kuramının ilkeleri neler sorusu, bu konu hakkında araştırma yapan kişiler tarafından araştırılmıştır. Onun bu kuramı altı temel ilkeye ayrılır. Bu ilkeler:

Karşılıklı Belirleyicilik: Öğrenme; birey, çevre ve davranış olarak üç temel faktörden oluşmuştur. Bireyin kişiliği, beklentileri ve inançları bir köşede, diğer köşede davranış, üçüncü köşede ise çevre vardır.

Sembolleştirme Kapasitesi: İnsanlar dünyada gördüklerini zihninde sembolleştirirler.

Öngörü Kapasitesi: Bireyler geçmişte yaşadıklarını düşünce ve sembollerle zihinlerine kodlayarak ileriye dönük planlar yaparlar.

Dolaylı Öğrenme Kapasitesi: Bireyler başkalarının davranışlarını ve davranışlarının sonuçlarını gözlemleyerek öğrenirler.

Kendini Düzenleme Kapasitesi: Sosyal öğrenme teorisinin bir diğer ilkesi ise bireyin kendisini biçimlendirme potansiyelinin olmasıdır.

Kendini Yargılama Kapasitesi: Bu ilkede birey kendi fikir ve düşüncelerini uyguladıktan sonra sonuçları değerlendirir ve kendisini yargılayabilir. Bu da bireyin öğrenme sürecinde önem arz eder.

Albert Bandura'nın Sosyal Öğrenme Kuramı Neyi Savunur?

Albert Bandura'nın sosyal öğrenme kuramı neyi savunuyor sorusu kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Bu kurama göre öğrenmenin dört temel süreci vardır. Bu süreçler ise etkileşim, gözlem ve taklit yoluyla gerçekleşmiştir. Sosyal öğrenmeden yer alan bu dört süreç ise dikkat etme, hafızaya alma taklit etme ve davranışa dönüştürme, pekiştirme ve motivasyon şeklinde çeşitlilik gösterecektir. Sosyal öğrenmede ceza ve ödül kavramları da bireyin o davranışı tekrar etme durumunu etkileyeceği için önem taşıyacaktır.