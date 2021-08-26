Her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin aile birliğini korumak adına mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuyla, sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvurusu ne zaman başlıyor sorusu yanıt buldu. Bakanlığın açıklamasına göre eş durumu tayin başvuruları ne zaman başlayacak, tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açıklamaya ilişkin detaylar.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?
MEB, konuya dair şu duyuruyu yaptı: "Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021 tarihleri arasında başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021 tarihinde sonuçlandırılacaktır."
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 3-7 Eylül tarihleri arasında alınacak olan sözleşmeli öğretmen çiftlerin iller arası tayin taleplerine ilişkin değerlendirme 10 Eylül'de sonuçlandırılacak ve duyurulacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuruda bulunabilmek için yer değiştirme işlemlerinin sonuçlanacağı 10 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi kapsamında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapılmış olması gerekmektedir.
Eşlerden birinin 10 Eylül 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayacak olması nedenine bağlı olarak öğretmen kadrosuna atanacak olması durumunda her iki eş de bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır.
Her ikisi de 10 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. Bu durumda olan eşlerden birinin başvuruda bulunmaması halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır.
Askerlik ve doğum sonrası izin nedenlerine bağlı olarak sözleşmesi feshedilen öğretmenlerden 30 Eylül 2021 tarihine kadar görevine başlayacağını belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu doğrultuda yer değişikliği yapılanlardan en geç 4 Ekim 2021 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
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