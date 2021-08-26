Her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin aile birliğini korumak adına mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuyla, sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvurusu ne zaman başlıyor sorusu yanıt buldu. Bakanlığın açıklamasına göre eş durumu tayin başvuruları ne zaman başlayacak, tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açıklamaya ilişkin detaylar.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

MEB, konuya dair şu duyuruyu yaptı: "Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021 tarihleri arasında başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021 tarihinde sonuçlandırılacaktır."