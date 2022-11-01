Srebrenitsa Katliamı Nedir? Srebrenitsa Soykırımı (Bosna Katliamı) Hangi Savaş Sırasında Yaşandı ve Kim Yaptı?

Balkanların en çalkantılı olduğu yıllarda ortaya çıkan Srebrenitsa Katliamı nedir? Birçok kişinin mahvına yol açan Srebrenitsa Katliamı ne zaman yaşanmıştır? Yugoslavya'nın dağılmasına neden olan bir savaş esnasında gerçekleşen Srebrenitsa Katliamı hangi savaş sırasında olmuştur? Tam olarak ne zaman yapıldığını öğrenmek için Srebrenitsa Katliamı tarihi nedir sorusuna yanıt aranmalıdır. Bosna Katliamı sonuçları, pek çok kişi için üzücü olmuştur. İşte Srebrenitsa hakkında merak edilenler…

Srebrenitsa Katliamı Nedir?

Uluslararası adalet tarafından soykırım olarak tanımlanan Srebrenitsa Katliamı ya da bilinen diğer adıyla Bosna Katliamı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da işlenen en vahşi ve en kanlı katliamlardan biri olarak anılır. 11-12 Temmuz 1995 tarihlerinde Bosna Savaşı esnasında meydana gelen katliam, savaşın sona ermesini ve Dayton Anlaşması'nın imzalanmasını hızlandıran bir savaş suçudur. Sırp Cumhuriyeti Ordusu tarafından Boşnaklara karşı yapılan bu soykırımın temel nedenleri arasında, Sırpların, Büyük Sırbistan'ı kurmak için Boşnakları asimile etme isteği, etnik temizlik yapmaları ve İslamofobi yer alır.

Sırp Cumhuriyeti Ordusu, Krivaya '95 Harekâtı sırasında Srebrenitsa'da bir katliamda bulunmuştur. Kadın ve çocuk fark etmeksizin herkesi acımasızca katletmiştir. Sadece Sırp Cumhuriyeti Ordusu değil, aynı zamanda "Akrepler" adıyla bilinen Sırbistan özel güvenlik güçleri de bu soykırımı yapan taraflar arasındadır. Srebrenitsa'nın güvenli bölge ilan edilmesi kararını alan BM'ye ve Hollanda barış gücünü temsil eden 400 silahlı askere rağmen, bu savaş suçu işlenmiştir. Srebrenitsa Katliamı, Naziler tarafından Yahudilere karşı yapılan soykırım olan Holokost'un aksine, Avrupa'da meydana gelmiş ve hukuken varlığı belgelerle kabul edilmiş ilk soykırımdır.

Srebrenitsa Katliamı Sonuçları Nelerdir?

Bosna Katliamı sonucunda 8,373 kişi hayatını kaybetmiştir. Ölenler arasında, Boşnaklar ve Bosnalı Hırvatlar bulunur. Soykırımın kilit ismi olan Ratko Mladiç ve Sırp Ordusu, tanınmaz hale gelmeleri için cesetleri parçalamış ve toplu mezarlara gömerek bir savaş suçu işlenmiştir. Yaklaşık 64 toplu mezar kazılmış ve deliller karartılmıştır. Bu suçların ve sorumlularının tespiti, onların yargılanmaları ve hüküm giymeleri için Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi, bazı Sırp Üst Subaylar ve Siyasiler için arama emri vermiş ve onları mahkûm etmiştir. Söz konusu kişiler aşağıda verilmiştir.

Momčilo Krajišnik

Bilyana Plavsiç

Ratko Mladiç

Zdravko Tolimir

Radovan Karadžić

Her yıl on binlerce Boşnak, 11 Temmuz'da Potocari köyünde Srebrenitsa Soykırım Anıtı önünde toplanır. Şehit olan yakınlarının kayıp cenazelerine ulaşmak isteyen birçok aile ise cesetlerin kimliğinin tespit edilmesi ve yeniden gömülmesi için hala mücadele vermeye devam etmektedir.