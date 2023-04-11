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Giriş Tarihi: 11.4.2023 11:47 Son Güncelleme: 11.4.2023 12:20

Staj ve iş imkanı sağlanacak

Türkiye, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Hindistan, Kosova, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık’tan lise takımlarının, tasarlayıp ürettiği robotlarla yarıştığı FIRST Robotics Competition’ın bu yılki teması enerji oldu. Yarışmanın 2023 temasında, gittikçe karmaşıklaşan endüstriyel süreçlerdeki enerji kullanımı ön plana alınırken, yarışmacılardan hem otonom hem de manuel olarak kullanılan robotlarının sınırlı süreler içerisinde verilen görevleri yapmaları istendi. Endüstriyel süreçlerdeki artan robotlaşma oranı ve robotların pil sınırları düşünülerek kurgulanan yarışma teması ile katılımcıların güncel sorunlarla henüz lise çağında karşılaşması ve çözüm odaklı çalışmayı benimsemesi hedeflendi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Staj ve iş imkanı sağlanacak

Bu yıl, YDÜ'de FIRST Robotics Competition'ın burs sağlayıcıları arasında yer aldı. Bu kapsamda, Fikret Yüksel Vakfı ve FIRST Vakfı'nın iş birliğinde düzenlen yarışma ve etkinliklere dünyanın farklı ülkelerinden katılan öğrencilere YDÜ mühendislik alanında tam burs verirken, GÜNSEL ise staj ve iş imkanı sağlanacak.

Bu yıl, yarışmanın Türkiye'deki ayağına 16 ilden, 120'nin üzerinde yerli takımın yanı sıra, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Hindistan, Kosova, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık gibi ülkelerden de toplam 153 takım yarıştı.

Gençlerin bilim ve teknoloji alanlarına olan ilgisini artırmak için ABD'de 31 yıldır FIRST Vakfı tarafından, Türkiye'de ise 2018'den bu yana Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen FIRST Robotics Competition'ın üç bölgesel yarışması İstanbul'da tamamlandı. Kazananların 9-22 Nisan tarihlerinde ABD'nin Houston kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığı yarışmalarda YDÜ, GÜNSEL ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi de temsil edilecek.

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Staj ve iş imkanı sağlanacak
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