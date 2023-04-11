Bu yıl, YDÜ'de FIRST Robotics Competition'ın burs sağlayıcıları arasında yer aldı. Bu kapsamda, Fikret Yüksel Vakfı ve FIRST Vakfı'nın iş birliğinde düzenlen yarışma ve etkinliklere dünyanın farklı ülkelerinden katılan öğrencilere YDÜ mühendislik alanında tam burs verirken, GÜNSEL ise staj ve iş imkanı sağlanacak.

Bu yıl, yarışmanın Türkiye'deki ayağına 16 ilden, 120'nin üzerinde yerli takımın yanı sıra, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Hindistan, Kosova, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık gibi ülkelerden de toplam 153 takım yarıştı.

Gençlerin bilim ve teknoloji alanlarına olan ilgisini artırmak için ABD'de 31 yıldır FIRST Vakfı tarafından, Türkiye'de ise 2018'den bu yana Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen FIRST Robotics Competition'ın üç bölgesel yarışması İstanbul'da tamamlandı. Kazananların 9-22 Nisan tarihlerinde ABD'nin Houston kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığı yarışmalarda YDÜ, GÜNSEL ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi de temsil edilecek.