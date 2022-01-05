Şu an için okulların kapatılması söz konusu değil

Milli
Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şanlıurfa
'daki temasları sırasında Omicron vakalarındaki artışla ilgili 'Okullar kapanabilir mi' sorusuna "Bugün itibarıyla Kovid-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayımız 2 bin 378. Yaklaşık 71 bin 300 okulda Kovid-19 nedeniyle kapalı hiçbir okulumuz bulunmuyor. Bu süreçteki en büyük başarımız öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olmasıdır. Allah'a şükür okullarımızda alarm vereceğimiz, yeni kararlar vereceğimiz bir sıkıntımız yok. Omicron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor, süreci yakından takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Aşılama oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Okullarımızda maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara öncesine göre çok daha riayet ediyoruz. İnşallah 2 hafta sonra yarıyıl tatiline gireceğiz, yarıyıl tatiline kadar süreç başarıyla devam edecek" dedi.