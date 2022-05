Şu An Nasıl Yazılır? TDK Şuan Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK'nın internet sitesinde gün içerisinde yüzlerce kelime aratılmaktadır. Bunlardan kiminin anlamına bakılırken kiminin de nasıl yazıldığı merak edilmektedir. Doğru yazımı merak edilen kelimelerden biri de şu andır. Çünkü şu an birleşik mi yazılır ayrı mı yazılır hala karıştırılmaktadır. Şu an kelimesi kadar şu anda ve şu anki kelimeleri de sık sık araştırılan kelimeler listesindedir. Peki, şu anki nasıl yazılır? TDK şu anda nasıl yazılır? Şu an kelimesine dair tüm detayları sizler için derledik...

Şu An Nasıl Yazılır?

Şu an TDK'ya göre ayrı yazılır. Şuan şeklindeki yazım Türkçe kurallarına aykırıdır.

Şu Anda Nasıl Yazılır?

Şu anda nasıl yazılır TDK'da sıklıkla araştırılmaktadır. 'Şuanda' şeklinde kullanımlarla karşılaşılsa da kelimenin doğru yazılışı 'şu anda' şeklindedir.

Şu An Ki Nasıl Yazılır?

Şu an ki nasıl yazıldığına dair de oldukça kafa karışıklığı bulunmaktadır. Kelime ile 'şuanki', 'şu an ki' ya da 'şu anki' gibi farklı şekillerde görülebilmektedir. Ancak kelimenin doğru yazılışı şu anki şeklinde olmalıdır.

Şu Ana Kadar Nasıl Yazılır?

Şu an kelimesinin ayrı yazıldığından bahsetmiştik. Şu ana kadar kelimesi de ayrı olarak yazılmaktadır. Kelimenin 'şuana kadar' gibi yazımı kelime kurallarına uygun değildir.

Şu an TDK Yazımı

Şu an (Doğru)

Şuan(Yanlış)

Şu anki(Doğru)

Şuanki(Yanlış)

Şu an ki(Yanlış)

Şu anda( Doğru)

Şu an da (Yanlış)

Şu an Kelimesinin Cümle İçerisindeki Kullanımı