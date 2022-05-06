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Giriş Tarihi: 6.5.2022 13:41 Son Güncelleme: 6.5.2022 13:41

Şu An Nasıl Yazılır? TDK Şuan Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Şu An Nasıl Yazılır? TDK Şuan Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK'ya başvurulan kelimelerin başından şu an gelmektedir. Şu an ayrı mı yazılır birleşik mi sorusu en çok karşılaştığımız soruların başında gelmektedir. Birleşik ve ayrı kelimelerin yazımı ile ilgili hatalarla çok sık karşı karşıya kalmaktayız. Bunun önüne geçebilmek için genellikle TDK'ya başvurulmaktadır. Peki, TDK şuan nasıl yazılır? TDK şuan ayrı mı yazılır birleşik mi? İşte, şu an kelimesi ile ilgili tüm doğrular ve yanlışlar...

TDK'nın internet sitesinde gün içerisinde yüzlerce kelime aratılmaktadır. Bunlardan kiminin anlamına bakılırken kiminin de nasıl yazıldığı merak edilmektedir. Doğru yazımı merak edilen kelimelerden biri de şu andır. Çünkü şu an birleşik mi yazılır ayrı mı yazılır hala karıştırılmaktadır. Şu an kelimesi kadar şu anda ve şu anki kelimeleri de sık sık araştırılan kelimeler listesindedir. Peki, şu anki nasıl yazılır? TDK şu anda nasıl yazılır? Şu an kelimesine dair tüm detayları sizler için derledik...

Şu An Nasıl Yazılır?

Şu an TDK'ya göre ayrı yazılır. Şuan şeklindeki yazım Türkçe kurallarına aykırıdır.

Şu Anda Nasıl Yazılır?

Şu anda nasıl yazılır TDK'da sıklıkla araştırılmaktadır. 'Şuanda' şeklinde kullanımlarla karşılaşılsa da kelimenin doğru yazılışı 'şu anda' şeklindedir.

Şu An Ki Nasıl Yazılır?

Şu an ki nasıl yazıldığına dair de oldukça kafa karışıklığı bulunmaktadır. Kelime ile 'şuanki', 'şu an ki' ya da 'şu anki' gibi farklı şekillerde görülebilmektedir. Ancak kelimenin doğru yazılışı şu anki şeklinde olmalıdır.

Şu Ana Kadar Nasıl Yazılır?

Şu an kelimesinin ayrı yazıldığından bahsetmiştik. Şu ana kadar kelimesi de ayrı olarak yazılmaktadır. Kelimenin 'şuana kadar' gibi yazımı kelime kurallarına uygun değildir.

Şu an TDK Yazımı

  • Şu an (Doğru)
  • Şuan(Yanlış)
  • Şu anki(Doğru)
  • Şuanki(Yanlış)
  • Şu an ki(Yanlış)
  • Şu anda( Doğru)
  • Şu an da (Yanlış)

Şu an Kelimesinin Cümle İçerisindeki Kullanımı

  • Şu an seni görmek istemiyorum. (Doğru)
  • Elindeki işi bırakıp şuan bununla ilgilenmelisin. (Yanlış)
  • Şu anki göreviniz odanızı toplamak. (Doğru)
  • Şu anda yapılacak hiçbir şey yok. (Doğru)

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Şu An Nasıl Yazılır? TDK Şuan Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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