Şükran Kurdakul Kimdir? Şükran Kurdakul Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

Şükran Kurdakul hayatı ve eserleri edebiyat severler tarafından ilgi gören konulardan birisidir. Çok genç yaşlarda edebiyatla iç içe olan usta yazar Şükran Kurdakul hangi edebi akım çizgisinde olduğu ve edebiyat anlayışı ayrıca merak konusudur. Var olduğu günden bugüne eserleri ve şiirleri hayli beğeni kazanan Şükran Kurdakul hangi şiir anlayışı ve topluluk içerisindeydi? Şükran Kurdakul sözleri ve eserleri nelerdir? Gelin bu suallerin yanıtlarına ve Şükran Kurdakul'un hayatına dair kısaca bilgilere hep birlikte değinelim.

Şükran Kurdakul Kimdir?

Şükran Kurdakul, son yüzyıl edebiyatında oldukça beğenilmiş ve bilgilerinden feyz alınmış usta bir edebiyat sanatçımızdır. Kendisi 23 Mart 1927 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş, ilkokulu İstanbul'da ortaokul ve liseyi ise İzmir'de tamamlamıştır. Henüz çocukken edebiyata ve şiire ilgi duymaya başlayan Kurdakul, daha 16 yaşında iken ilk kitabını çıkarmıştır. Lise yıllarındayken siyasi nedenlerden dolayı 4 ay kadar cezaevinde kalmıştır. Tahliyesinin ardından İzmir Belediyesinde daktiloculuk yapmış sonraları İstanbul'a giderek banka memurluğu yapmıştır. Çalışma yıllarından yeniden siyasi nedenlerle yargılanmış, 2 yıl cezaevinde kalmıştır. Tahliye olduktan sonra çeşitli yayınlarda dergi editörlüğü ve düzeltmenlik yapmış, sonrasında da kendisi Ataç ve Eylem isimli dergileri yayıma sokmuştur. Bir yandan dergilerde yazarken diğer yandan kendi şiirlerini ve eserlerini yazmaya devam eden Kurdakul bu dönemlerde siyasete girmiştir. 1969 yılında parti ve siyasi çalışmalardan geri çekilerek kendisini edebiyata tamamıyla adamış, birçok eser ortaya çıkarmıştır. Hayatının son yıllaraına kadar yazarlığa devam eden Şükran Kurdakul 15 Aralık 2004 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.

Şükran Kurdakul Edebi Kişiliği

Şükran Kurdakul daha çocuk yaşta sayılırken ilk şiirlerini kaleme almış, hatta henüz 15 yaşında iken 'Tomurcuk' isimli şiir kitabını çıkarmıştır. Akabindeki yıllarda şiirler yazmaya devam etmiş, dergi ve gazetelerde de yazmaya başlamıştır. Yazılarında ve şiirlerinde toplumsal olaylardan, gerçeklerden ve fikirlerinden bahsetmeyi kendine vird edinen yazar sadece şiir değil öykü, deneme ve incelemeler de üretmiştir. Şükran Kurdakul duyarlı ve ustaca bir şiir anlayışına sahiptir.

Şükran Kurdakul Eserleri, Şiirleri Ve Sözleri

Şükran Kurdakul'un eserleri hayli fazla sayıda ve oldukça niteklidir. Öyle ki bazı inceleme ve şiir kitapları edebiyat fakültelerinde ders kitapları olarak kullanılmaktadır.Ömrü boyunca yazarak üreten ustanın eserlerinin tamamı ise şunlardır;

Şiirler

Giderayak

Nice Kaygılardan Sonra

İzmir'in İçinde Amerikan Neferi

Halk Orduları

Acılar Dönemi

Ökselerin Yöresinde

Ölümsüzlerle

Bir Yürekten Bir Yaşamdan

Öyküler

Tanığın Biri

Beyaz Yakalılar

Kurtuluştan Sonra

Onların Çocukları

Öyküler

Derleme-İnceleme-Anı kitapları