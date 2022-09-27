Sultan Melikşah Kimdir? Selçuklu Hükümdarı Malikşah Dönemi Özellikleri, Önemli Olayları ve Savaşları

Sultan Melikşah hayatı, Selçuklu Devleti'nin yönetim anlayışında, atalarından aldığı mirası devam ettirici etkiye sahiptir. Tarih araştırmasında Melikşah tan sonra tahta kim geçti sorusuna da cevap bulmanız gerekir. Melikşah, günümüzde birçok kitap ve Tv yapıtlarına da konu olmuştur. Melikşah dönemi özellikleri ve önemli olayları, Melikşah dönemi savaşları gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Sultan Melikşah Kimdir?

Sulta Melikşah, 1055 yılında İsfahan'da dünyaya gelmiştir. 1092 yılında da henüz 37 yaşında iken vefat etmiştir. Cesareti ve azmi ile sonraki nesillere örnek olan Melikşah, büyük başarılar kazanarak Selçuklu Devleti'ni dünya siyasi tarihinde önemli bir konuma getirmiştir.

Melikşah, ilim alanında yapılan çalışmaları ve yaklaşım tarzı ile de dikkat çeker. Büyük İran Şairi olan Ömer Hayyam, Melikşah'ın sarayında himaye edilmiştir. Melikşah'ın hayatı boyunca en büyük ideali, Müslümanları tek bir çatı altında toplayarak İslam Birliği'ni kurmak olmuştur. Anadolu topraklarının 4'te 3'lük bölümü Melikşah döneminde ele geçirilmiştir.

Melikşah Dönemi Önemli Olayları

Melikşah, henüz 18 yaşında iken tahta çıkmıştır. Hükümdar olduğu dönem, Büyük Selçuklu Devleti'nin dünya siyasi tarihinde en parlak dönemidir. Söz konusu hükümdar döneminde devlet en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Tahta oturduktan sonra amcası isyan eden Melikşah'ın ilk icraatı, bu isyanı bastırmaktır. Bu isyanın bastırılmasından sonra Harzem ve Maveraünnehir ele geçirilmiştir. Selçuklu Devleti'nin önemli devlet adamlarından olan Nizamülmülk, Melikşah'ın tahta geçmesinde ve zaferlerinde büyük rol oynamıştır.

Melikşah döneminde, 1076 yılında Kudüs, 1085 yılında Antakya, 1087 yılında da Urfa, Bizanslılardan alınmıştır. Bunun yanında Şam ve Halep'in idaresi de Melikşah döneminde Selçuklulara geçmiştir. Bu sayede devletin sınırları Seyhun, Kaşgar, Umman Denizi, Kızıl Deniz ve Akdeniz hudutlarına kadar genişlemiştir. Ayrıca Bağdat'ta bulunan Abbasi Halifeleri de tamamen Selçuklu emrine girmiştir.

Melikşah'ın Oğulları

Melikşah'ın 9 erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Oğulları içinden Berkyaruk kendisinden sonra tahta çıkmıştır. Berkyaruk henüz 13 yaşında iken tahta çıktığından Selçuklu yönetiminde ciddi zafiyetler ortaya çıkmıştır. Melikşah'ın eşlerinden olan ve Karahanlılar'ın kızı olan Terken Hatun, Melikşah sonrasında kendi oğlu Mahmud'un sultan olmasını istiyordu. Bu nedenle de yönetimde ve taht mücadelesinde bir kısım sorunlar ortaya çıkmıştır.

Melikşah dönemi önemli olaylar, savaşlar ve devlet yönetim anlayışı, dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu alanda birçok araştırma ve tez çalışması yapılmıştır.