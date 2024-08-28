Suluin Mağarası Nerede? Antalya Suluin Mağarası Kaç Metre Derinlikte, Nasıl Gidilir?

Antalya'nın coğrafi yapısı, birçok doğal mağaranın oluşmasına olanak tanır. Toros Dağları'nın kalker yapısı, suyun milyonlarca yıl süren aşındırıcı etkisiyle birleşerek bu etkileyici yer altı dünyasını yaratmıştır. Bu mağaralar, bazen devasa büyüklükte salonlara, bazen dar geçitlere ve bazen de yer altı nehirlerine ev sahipliği yapar. Antalya Suluin Mağarası nerede, kaç metre derinlikte, nasıl gidilir gibi sorular bu yüzden çokça kişi tarafından araştırılıp gezi rotası yapılmak için planlanmaktadır.

Suluin Mağarası Nerede?

Mağara Finike – Kaş yolunun üzerinde, Finike limanının 1 km ilerisinde, yoldan 18 metre yukarıda, dağ yamacındadır. Finike'ye ulaşım hem karayolu hem de havayolu aracılığıyla mümkündür. Tarihi bir bölge olması nedeniyle Antalya Havalimanı'na ulaşılması sonucu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin özel alarak tahsis ettiği araçlar vesilesiyle ulaşmak mümkündür, ayrıca havalimanından taksi ile de ulaşılabilmektedir. Karayolu ile Finike, İzmir'e 479 km, Ankara'ya 629 km, İstanbul'a 815 km, Antalya'ya ise 114 km uzaklıkta yer almaktadır.

Antalya Suluin Mağarası Kaç Metre Derinlikte, Nasıl Gidilir?

Asya Kıtası'nın bilinen en derin mağarası özelliğini taşıyan Suluin, Antalya'nın Finike ilçesinde bulunmaktadır. Suluin Mağarası'na 1995 yılında dalış yapan bir grup araştırmacı ekip, 122 metreye kadar inebilmiş ve mağaranın sonuna ulaşamadan dalışlarını bitirmek zorunda kalmışlardır. İçindeki sarkıt ve dikitler göz dolduracak kadar muhteşem ve mağarayı süslemeye devam ediyor. İçinde traverten havuzları da bulunan Suluin Mağarası ancak profesyonel dalışcılar tarafından araştırma yapmak için ziyaret edilmektedir.