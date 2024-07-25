Sürekli öğrenmenin adresi

Adını Millî Mücadelemizin öncü şahsiyeti, düşmana ilk kurşunu sıkarak istiklalimizin fitilini ateşleyen Sütçü İmam'dan alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, eğitim-öğretim hayatına başladığı 1992 yılından bu yana bilim yolunda emin adımlarla ilerleyen, bölgenin ve Kahramanmaraş'ın en gözde kurumlarından biri. Türk Milleti'nin tarihi tecrübesi ve toplumsal birikiminden aldığı ilhamla çağın gerektirdiği yüksek standartlarda eğitim vermeyi gaye edinen üniversite, mensup olduğu toplumun değer yargılarına bağlı, özgür düşünce yapısına sahip, araştırmacı, yeniliklere açık, çalışkan, üretken, girişimci ve lider bireyler yetiştirmeyi en önemli vazifesi olarak tanımlıyor. Üniversite bünyesinde, 13 fakülte, 3 yüksekokul, 3 enstitü, 7 meslek yüksekokulu, rektörlüğe bağlı 5 bölüm, 25 uygulama ve araştırma merkezi, 1 ağız ve diş sağlığı eğitim uygulama ve araştırma merkezi ile 1 sağlık uygulama ve araştırma hastanesi bulunuyor.Üniversitede 65 farklı ülkeden 2 bini yabancı uyruklu olmak üzere yaklaşık 38 bin öğrenci öğrenim görüyor. Üniversite, günümüz teknolojisi ile donatılmış derslik ve modern laboratuvarları, kablosuz internet ağı, açık ve kapalı spor tesisleri, kafeterya ve alışveriş merkezleri, öğrenci toplulukları, yüzlerce akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri, sosyal yaşam alanları ve ulaşım kolaylığı ile güvenli, gelişmiş ve kaliteli eğitim hayatının kapılarını açıyor. Türkiye'nin büyükşehirlerinden biri olan ve Akdeniz'in bütün doğal güzelliklerini içinde barındıran Kahramanmaraş, modern şehir anlayışı ile hızla büyüyen yaşanılabilir bir şehir. Suç oranının en düşük olduğu iller arasında yer alan Kahramanmaraş, ekonomik hayat standartlarının diğer büyükşehirlere oranla daha uygun olması sebebi ile de tam bir öğrenci şehri konumunda yer alıyor.Kütüphane, 80 bini aşan kitap, 5 binden fazla tez, basılı dergiler, görsel-işitsel malzemeler ve elektronik veri tabanlarında binlerce e-dergi, e-kitaptan oluşan zengin koleksiyonu ile üniversitenin eğitim ve araştırma etkinliklerini destekliyor. Öğrenci ve öğretim elemanlarının akademik program ve bilimsel araştırma gereksinimlerini karşılıyor.