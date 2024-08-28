Suya Düşen Telefona Ne Yapılır? Telefonun İçine Su Kaçarsa Ne Yapmak Gerekir?

Suya düşen telefonlar, kullanıcılarını oldukça endişelendiren durumlardan biridir. Suyun telefona temas etmesiyle kullanılamayacağı veya bozulacağı düşünülmektedir. Bu durumda telefon bozulmadan nasıl müdahale edileceği ve ne yapılması gerektiği sıklıkla araştırılmaktadır. Suyun telefondan çıkarılması ve kurutulması ise oldukça önemlidir. Suya düşen telefona ne yapılır, telefonun içine su kaçarsa ne yapmak gerekir soruları telefon sağlığı için de dikkat edilmesi gerekenlerdendir.

Suya Düşen Telefona Ne Yapılır?

Suya düşen telefonu öncelikle bir kuru havlu veya peçete ile kurutmak oldukça önemlidir. Suya temas etmemesi veya ettiyse kuruması içim sim kartı çıkarılmalıdır. Ardından telefonu pirinç dolu bir kaba koyarak en az 24 saat bekletmek pirincin telefondaki suyu emmesi için oldukça önemlidir.

Telefonun İçine Su Kaçarsa Ne Yapmak Gerekir?

Telefonun içine su kaçtığı durumda kurutma bezleri ile nemini almak oldukça önemlidir. Pirincin içine telefonu koyup birkaç gün bekletmek ise diğer kurutma yöntemleri arasındadır. Islanan telefonu hemen açmamak oldukça önemlidir. Saç kurutma makinesi gibi yöntemler suyun telefon içinde dağılmasını sağlayabileceği için tercih edilmemelidir.