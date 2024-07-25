Tabiatın kalbinde bir üniversite

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), doğayla iç içe, huzurlu ve modern bir eğitim ortamında, öğrencilere köklü bir akademik zenginlik sunan köklü bir eğitim kurumu. 1992 yılında kurulan üniversite, adını büyük hayırsever İzzet Baysal'dan almış ve onun eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarındaki vizyonunu sürdürerek Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri haline geldi. Üniversitenin kampüsleri, Bolu'nun eşsiz doğal güzellikleri arasında, yemyeşil ormanları ve sakin ortamıyla öğrencilere huzurlu bir eğitim ve kampüs hayatı sunuyor. BAİBÜ, geniş akademik birikimi ve nitelikli öğretim kadrosuyla öğrencilere kapsamlı bir yükseköğrenim imkânı veriyor. Üniversite, 16 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 21 araştırma ve uygulama merkezi ve enstitüsüyle; mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar gibi birçok farklı alanda lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla öğrencilere kaliteli eğitim fırsatları sunuyor. Akademik birimlerimizde yürütülen araştırmalar hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ses getiriyor ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlıyor. Üniversite yetkilileri BAİBÜ'yü şöyle tanıyor:Üniversite yükseköğretim kurumlarındaki niteliğini arttırılması ve kalite güvenlisini katkı sağlamak amacıyla yükseköğretim kalite kurulundan akreditasyon almaya hak kazanan sayılı üniversiteler arasında bulunuyor.Öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak ve onların kendilerini geliştirebileceği bir ortam yaratmak için sürekli çalışmaktayız. Öğrencilerimize sağladığımız modern derslikler, laboratuvarlar, kütüphaneler ve sosyal alanlarla onların akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor ayrıca, öğrenci kulüplerimiz ve topluluklarımız sayesinde öğrencilerimiz ilgi alanlarına yönelik etkinlik ortamı oluşturarak sosyal becerilerini geliştirmelerine imkân sağlıyoruz.BAİBÜ, uluslararası iş birliklerine büyük önem vermektedir. Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerle yapılan anlaşmalar sayesinde, öğrencilerimize yurt dışında eğitim ve staj imkânları sunulmakta, Farabi ve Erasmus+ uluslararası değişim programları ile öğrencilerimiz, farklı kültürleri tanıma ve küresel bir bakış açısı kazanma fırsatına sahip olmaktadır.