Tien-Şan adıyla da bilinen Tanrı Dağları'nın konumu çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Herhangi bir yerin, bölgenin, ülkenin veya yeryüzü şeklinin konumunu öğrenmek için başvurduğumuz kaynakların başında haritalar gelir. Haritalar aracılığıyla aradığımız yeri kolay bir şekilde bulabiliriz. Bu yazımızda sizler için Tanrı Dağları nerede, Tanrı Dağı hangi ülkede, nerenin sınırlarında gibi soruların cevaplarına değindik.

Tanrı Dağları Nerede?

Dünya üzerinde pek çok farklı özelliğe sahip yeryüzü şekli mevcuttur. Bu yeryüzü şekilleri arasında dağlar da yer almaktadır. Yüksek yerlerde konumlanan ve çok geniş bir alana yayılan kara parçaları dağ olarak tanımlanmaktadır. Tanrı Dağları da bu kara parçaları arasında bulunur. Bu bağlamda Tanrı dağı nerede konusu önemli bir konudur. Tanrı Dağları, Orta Asya bölgesinde yer alır. Bu bölgede birçok büyük dağ vardır. Tanrı Dağları da bu dağlardan biridir. Yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik bir alan üzerinde konumlanmaktadır.

Tanrı Dağları Nereye Bağlı?

Tanrı Dağları çok geniş bir alanı kaplamaktadır. Orta Asya ülkelerinden biri olan Kazakistan'dan başlayarak; Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nin iç bölümlerine kadar devam eder. Tanrı Dağları, batı ve doğu olmak üzere toplam iki bloktan meydana gelmektedir. Her iki blokta UNESCO tarafından dünya mirası listesine girmeye hak kazanmıştır. Konuyla ilgili öne çıka sorulardan biri Tanrı dağları hangi ülkede sorusudur. Tanrı Dağları, güneydoğu kesiminde tarım havzası yer almaktadır. Kuzey tarafında ise Çungar ve Güney Kazakistan düzlükleri bulunur. Güneybatı bölümünde de alay ve hisar sıradağları ile çevrilidir.