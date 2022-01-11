Tarım öğretiminin 176. yılı Çukurova Üniversitesinde kutlandı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım Öğretiminin 176. Yılını düzenlenen törenle kutladı. Geleneksel Ziraat Marşı'nın okunması ve ÇÜ Devlet Konservatuvarı'nın mini konserinin ardından açılış konuşmasını ÇÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri adına Tarla Bitkileri Bölümü Öğrencisi Heval Doğan yaptı. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Feyzullah Korkut, "Başlangıç noktamızın aslında ziraat fakültelerimizden mezun olan meslektaşlarımızın nitelik, donanım, pratik bilgi ve becerileri ile doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Ziraat Mühendisleri Odası olarak 67 yıllık geçmişimize sahip çıkarak ilkelerimizden asla vazgeçmeden, üyelerinizden ve genç meslektaşlarımızdan aldığımız enerji ile mesleğimize, meslektaşlarımıza ve ülke tarımına yönelik hizmetler vermeye devam edeceğiz" dedi.

ZENGİNLEŞMESİ ANLAMINA GELİYOR

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Kafkas "Zengin bir tarım potansiyeline sahip Çukurova toprakları bugün tarımsal üretim bakımından Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. Asırlardır bölgede yaşayan birçok medeniyetin gıda ihtiyacını karşılayan verimli Çukurova toprakları, tarımda oldukça geniş bir üretim çeşitliliğine de sahiptir. Yakın zamanda kapalı basınçlı sulama sisteminin de Çukurova'ya gelecek olmasıyla ürün çeşitliliğinin ve tarım potansiyelinin daha da artması, tarıma dayalı sanayinin daha da gelişmesi beklenmektedir. Bu durum hem mezunlarımız için hem de bölgede yaşayan insanlar için yakın gelecekte yeni istihdam olanaklarının ortaya çıkması ve bölge halkının zenginleşmesi anlamına gelmektedir" dedi.

AKADEMİK YÖNDEN KATKI

ÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İlter Ünlükaplan "Özellikle son yıllarda karşımıza çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte tarım en ön plana çıkmıştır. Bu nedenle, insanlığın geleceği için iyi eğitim almış Ziraat Mühendislerine çok fazla gereksinim bulunmaktadır. Çukurova Üniversitesinin iki kurucu fakültesinden biri olan Ziraat Fakültemiz aynı zamanda bölgemizdeki diğer üniversitelerin kurulmasında da önemli bir rol almıştır. Her geçen yıl güçlenen ve başarısını katlayan Ziraat Fakültemiz sadece araştırma alanında değil, aynı zamanda bölge üniversitelerine de akademik yönden katkılar sunmaktadır. Fakültemiz ayrıca, pandemi döneminde bile gerek çiftçilerle yaptığı işbirliğiyle ve gerekse Tarım Bakanlığındaki Ziraat Mühendislerine vermiş olduğu eğitimlerle üretim ve araştırma konularında öncülük görevini sürdürmüş ve üzerine düşen eğitim-öğretim ile araştırma ve konularındaki faaliyetleri daha da ileri taşımıştır. Bu özverili çalışmaları nedeniyle başta Ziraat Fakültemiz dekanı ve dekan yardımcıları olmak üzere fakültemizin değerli akademik ve idari personellerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.