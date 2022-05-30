Tariz Nedir? Söz Sanatlarından Tariz Ne Demek, Örnekleri Neler?

Söz sanatları günlük hayatımız içinde de sıklıkla karşımıza çıksa da bazen anlamakta zorluk çekebiliriz. Tariz sanatı ile ilgili aklınızda soru işareti kalmaması için tariz örnekleri ile beraber tariz sanatı ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi sizin için açıkladık.

Tariz ne demek?

Tariz kelimesinin kökeni Arapçadır. Dilimize Arapçadan giren tariz kelimesi, kelime anlamı olarak "taşlama, dokundurma, taş atma" anlamına gelmektedir. Kinayeden daha keskin bir alay ve laf dokundurma içerdiği için bazen söz sanatı olarak kullanıldığı cümlelerde yanına parantez içinde ünlem işareti konulur.

Tariz Sanatı Nedir?

Yukarıda kelime anlamından bahsettiğimiz tariz, söz sanatı olarak karşımıza çıktığında ise yine aynı anlam ile karşımıza çıkar. Tariz sanatı; sözün bilinen anlamının tam tersi amaçlanarak kullanılması olarak karşımıza çıkar. Edebiyatta iğneleme sanatı olarak da karşımıza çıkan tariz sanatı genellikle bir kişi veya durumu iğnelemek, alay etmek için kullanılır.

Tariz ile İlgili Örnekler

Edebi metinlerde iğneleme ya da alay etmek olarak karşımıza çıkan tariz sanatı ile ilgili bazı örnekler aşağıdaki gibidir;