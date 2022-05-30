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Giriş Tarihi: 30.5.2022 16:34 Son Güncelleme: 30.5.2022 16:34

Tariz Nedir? Söz Sanatlarından Tariz Ne Demek, Örnekleri Neler?

Tariz Nedir? Söz Sanatlarından Tariz Ne Demek, Örnekleri Neler?

Edebiyatımızın divan edebiyatı kısmında söz sanatları oldukça sık kullanılırdı ve şiirlerde özellikle söz sanatlarınla çok yer verilirdi. Söz sanatlarından biri olarak karşımıza çıkan tariz sanatı hem edebiyat geçmişinde hem de günümüzde sıklıkla kullanılan söz sanatlarından biridir. Peki, sık sık karşımıza çıkan tariz sanatı nedir? Edebi eserlerin vazgeçilmesi olan söz sanatlarından tariz ne demektir? Tariz aslında günlük hayatımızda da hatta gazetelerde bile sıklıkla karşımıza çıkan söz sanatlarından biri olduğu için size bu yazımızda tariz ne demek ile ilgili tüm detaylı bilgileri hazırladık. İşte tariz sanatı detayları ve tariz sanatı örnekleri…

Söz sanatları günlük hayatımız içinde de sıklıkla karşımıza çıksa da bazen anlamakta zorluk çekebiliriz. Tariz sanatı ile ilgili aklınızda soru işareti kalmaması için tariz örnekleri ile beraber tariz sanatı ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi sizin için açıkladık.

Tariz ne demek?

Tariz kelimesinin kökeni Arapçadır. Dilimize Arapçadan giren tariz kelimesi, kelime anlamı olarak "taşlama, dokundurma, taş atma" anlamına gelmektedir. Kinayeden daha keskin bir alay ve laf dokundurma içerdiği için bazen söz sanatı olarak kullanıldığı cümlelerde yanına parantez içinde ünlem işareti konulur.

Tariz Sanatı Nedir?

Yukarıda kelime anlamından bahsettiğimiz tariz, söz sanatı olarak karşımıza çıktığında ise yine aynı anlam ile karşımıza çıkar. Tariz sanatı; sözün bilinen anlamının tam tersi amaçlanarak kullanılması olarak karşımıza çıkar. Edebiyatta iğneleme sanatı olarak da karşımıza çıkan tariz sanatı genellikle bir kişi veya durumu iğnelemek, alay etmek için kullanılır.

Tariz ile İlgili Örnekler

Edebi metinlerde iğneleme ya da alay etmek olarak karşımıza çıkan tariz sanatı ile ilgili bazı örnekler aşağıdaki gibidir;

  • Üçkağıtçı düzen geçip gitmeden
    Her ocakta üç-beş baykuş ötmeden
    Çabuk "Devlet malı deniz" bitmeden
    Doğmaya gayret et, doğmaya bebek
    Sonra geç kalırsın yağmaya bebek
  • Üç parmak noksan ölç, ölçersen kile
    Tatlı söz konuşma bir kimse ile
    Dört kuruşa sekiz kuruş et hile
    Hilekarlık hoş sanattır usanma
  • O kadar zeki ki bütün sınıfları çift dikiş gidiyor.
  • Sendeki bilgiyi koysan bardaklar doldurur
    Saksıya koysan billahi çiçeği soldurur

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Tariz Nedir? Söz Sanatlarından Tariz Ne Demek, Örnekleri Neler?
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