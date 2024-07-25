Tarsus’tan dünyaya açılan bir üniversite

Dinamik yapısı, modern kampüsü, uluslararası öğretim kadrosu ve öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitimle ön plana çıkan Çağ Üniversitesi, bir doğa cenneti, tarih ve kültür merkezi olan Çukurova'nın bereketli topraklarında Akdeniz Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi. 5 kıtada 100'ün üzerinde üniversite ve kuruluşla yaptığı işbirliği anlaşmalarıyla; dünya üniversitesi olmayı başararak, öğrencilerine çağın tüm gerekliliklerini sunan Çağ Üniversitesi, elde ettiği başarılarla, gerçekleştirdiği ilklerle, öğrencilere YKS'de aldıkları puanlara göre verdiği karşılıksız ve kesintisiz burslarla ve Yaşar Bayboğan Kampüsü'nde binin üzerinde kişiye sağladığı istihdamla bölge ve ülke ekonomisinde lokomotif görev üstleniyor.Çift diploma imkânı sunan ve uluslararası iletişim aracı olarak işlev gören İngilizce dilinde eğitim veren Çağ üniversitesi, bunun yanında İspanyolca, Almanca, Fransızca, Çince, Rusça gibi dünya dillerini de ikinci dil olarak veriyor. Uluslararası Hukuk Fakülteleri Birliği olan Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ulusal ve uluslararası başarılar elde etmiş vizyoner öğrenciler yetişirken, Psikoloji, İngilizce Mütercim Tercümanlık ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde ise formasyon eğitimi veriliyor.Çağ Üniversitesi, kalifiye eleman olarak yetiştirdiği mezun öğrencileriyle, bölgeye ve ülkeye hizmet etmesiyle, beyin göçünün önüne geçilmesine destek oluyor. Çünkü, mezuniyet sonrası işe yerleşme oranı yüzde 100'e yakın olan Çağ mezunları, ülke pazarında yer bulan büyük ölçekli firmaların öncelikli tercihi oluyor. Ülke sermayesinin arttırılmasına yardımcı olmak amacıyla lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi almış nitelikli insan gücü yetiştiren Çağ Üniversitesi, bununla birlikte açtığı yüksek lisans ve doktora programlarıyla inovasyon çalışmalarında yer alan araştırmacı ve girişimci iş gücünün yetişmesine de katkı sağlıyor. Akademik çalışmalarla ve uluslararası standartlardaki yatırımlarla, dünya üniversitesi olma yolunda ilerleyen Çağ Üniversitesi, aldığı ulusal ve uluslararası akreditasyonlarla da global ölçekli kaliteli eğitim verdiğini ispatlıyor.