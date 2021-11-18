Türkçe kökenli olmayan ve tasarlamak fiilinden türeyen tasarım kelimesinin anlamı ve kökeni kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alır. Bu kelimenin eş anlamlı kelimeleri de merak edilir ve kişiler tarafından araştırılır. Sizler için hazırladığımız yazımızda tasarım kelimesi hakkında merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz. İşte, Tasarım eş anlamlısı nedir? Tasarım kelimesinin eş anlamlısı

Tasarım kelimesinin anlamı

Tasarım kelimesinin farklı anlamları bulunmaktadır. Tasarlamak fiilinden türeyen tasarım kelimesinin bir anlamı kişilerin zihinde canlandırdıklarını biçimlendirmeleridir. Diğer bilinen tanım ise bir yapı ya da sanat eserinin dizayn edilmesidir. Tasarım kelimesi Türkçe kökenli bir kelime değildir. İsim kökenlidir.

Tasarım kelimesinin eş anlamlısı

Bir yapı, eser ya da sanat eserinin hayata geçirilmesi için izlenecek yolun ve çizimlerin hayata geçirilmesi olarak tanımlanan tasarım kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi vardır. Bunlardan en yoğun kullanılan eş anlamlı kelime dizayndır. Yabancı kökenli olan dizayn kelimesine e olarak desen, maksat, düşünce, plan ve tasavvur kelimeleri de tasarım kelimesinin eş anlamlısı olarak bilinir. Yazılışları birbirinden tamamen farklı olan bu kelimeler tasarım ile aynı anlamı taşıdığı için rahatlıkla kullanılabilir. Kullanım ile cümle içerisinde herhangi bir anlam bozukluğu meydana gelmez. Kişiler tasarım kelimesinin eş anlamlılarını öğrenerek kelime dağarcıklarını zenginleştirmektedir.

Tasarım kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Bir yapı, eser ya da sanat eserinin hayata geçirilmesi için izlenecek yolun ve çizimlerin hayata geçirilmesi olarak TDK'de tanımlanan tasarım kelimesiyle ilgili kurulabilecek örnek cümleler:

Tüm tasarımları dünya çapında ün kazandı.

Yaptığı tasarımlar ile dikkat çekti.

Mezuniyet partisine kendi tasarımı olan kıyafet ile katılmayı tercih etmişti.

Tasarım kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Tasarım kelimesinin eş anlamlısı olan desen, maksat, düşünce, plan ve tasavvur kelimesi ile kurulabilecek örnek cümleler: