Tavlada Şeşiçar Ne Demek? Tavlada Kaç Kaç Gelince Şeşiçar Denir?

Tavla, en fazla iki kişinin oynayabildiği bir masa oyunudur. Bazı kaynaklara göre tavla, satranca rakip olarak ortaya çıkarılmıştır. Oyunu geliştiren ilk kişi ise İran Şahı Nevşiyan'ın veziri olan Büzur Mehir'dir. Yaklaşık 1400 yıl önce tavlada bazı yenilikler yapmış ve gelmiş geçmiş en çok oynanan oyun olmasını sağlamıştır. Bu oyuna merak saranlar, tavlada şeşiçar ne demek ve kaç kaç gelirse şeşiçar denir muhakkak araştırmalıdır.

Tavlada Şeşiçar Ne Demek?

Dünyanın en köklü strateji oyunlarından biri olan tavlada, zarların düşüş pozisyonlarını betimleyen Farsça ifadeler bulunur. Örneğin, zarların 1-1 gelmesine hep yek, 3-1 gelmesine se yek, 5-5 gelmesine dü beş ve 6-4 gelmesine ise şeşiçar veya şeşcihar denir. Tavlada atılan zarlardan biri 6, diğeri ise 4'ü gösterdiğinde şeşcihar olur. Farsça kökenli bu sözcüğün anlamına bakıldığında şeş "altı", cihar ise "dört" demektir.

Tavla Zar İsimleri Nereden Gelir?

Tavlada kullanılan terimlerin Farsça olmasının nedeni ise oyunun Perslerden çıkmış olmasıdır. Dünyada ve özellikle ülkemizde popüler olan bu oyun, iki kişi arasında oynanır. 2 adet zar, 15 siyah ve 15 beyaz tavla pulu ile oynanır. Tavlayı kazanan taraf olmak için tüm pulların, kaleye veya iç sahaya taşınması gerekir. Bunun için her seferinde bir zar atılması şarttır. Bu sırada meydana gelen zar kombinasyonlarının her birinin ayrı isimleri bulunur. Yek (1), dü (2), se (3), cihar (4), penç (5) ve şeş (6) demektir.

6'nın sınır olmasının nedeni ise zarların küp şeklinde ve 6 yüzünün olmasıdır. Tavlada atılan zarların 36 ayrı şekilde tahtaya düşme olasılığı bulunur. Ek olarak, zar tutma gibi bir durum yaşanmaması için her iki oyuncunun da fincan kullanması şarttır.