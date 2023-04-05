Tebrikler Şule Eslem

EN KÖKLÜ ÜNİVERSİTELER

Şule Eslem'in kabul aldığı okullar dünyanın en eski ve köklü üniversiteleri arasında yer alıyor. King's College, İngiltere'nin en prestijli üniversitelerinden biri olarak kabul ediliyor. Üniversite QS Dünya Üniversite Sıralaması'na göre dünyanın en iyi 37'nci üniversitesi olarak sıralanıyor. İngiltere'nin ise en iyi 7'nci üniversitesi olarak kabul ediliyor.