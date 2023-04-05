Tebrikler Şule Eslem

Şule Eslem dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan İngiltere'deki King's College London Üniversitesi, Warwick Üniversitesi ve Queen Mary Üniversitesinden kabul aldı. Gurur veren haber NUN Okulları'nın twitter hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada ''Bize bu gururu yaşattığı için öğrencimize teşekkür ediyoruz'' denildi.
EN KÖKLÜ ÜNİVERSİTELER
Şule Eslem'in kabul aldığı okullar dünyanın en eski ve köklü üniversiteleri arasında yer alıyor. King's College, İngiltere'nin en prestijli üniversitelerinden biri olarak kabul ediliyor. Üniversite QS Dünya Üniversite Sıralaması'na göre dünyanın en iyi 37'nci üniversitesi olarak sıralanıyor. İngiltere'nin ise en iyi 7'nci üniversitesi olarak kabul ediliyor.
TARİHİ TIP OKULU
Şule Eslem'in kabul aldığı diğer bir okul olan Queen Mary Üniversitesi'nin tarihi İngiltere'nin ilk tıp okulu olarak 1785 yılında kurulan Royal London Hospital'e dayanıyor. Dünyanın en iyi 125'inci üniversitesi olarak kabul edilen Queen Mary Üniversitesi İngiltere'nin ve dünyanın lider araştırma okullarından biri. Akademisyenleri ve mezunları arasında Nobel Ödülü almış 8 isim bulunuyor.