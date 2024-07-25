Tek bir odada başlayan eğitim serüveni

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, üniversitenin kısa bir süre içerisinde kaydettiği ilerleme ve elde ettiği başarıları anlattı. Kuruluşundan bugüne geçen 7 yıllık süreçte, tek bir odayla başlayan çalışmaların bugün, 10 fakülte, 3 enstitü ve 3 yüksekokula sahip, bünyesinde 12 bin 500 civarı öğrenciye ev sahipliği yapan bir üniversite haline geldiğini söyledi. Bu nitelikli büyüme ve gelişme sürecinde pek çok başarıya da imza atan İzmir Demokrasi Üniversitesi, İngilizce eğitim veren programlarıyla dikkat çekiyor. Mevcut bölümlerinin yarısından fazlası yüzde 100 İngilizce eğitim veren İzmir Demokrasi Üniversitesi, pek çok özelliğiyle öne çıkıyor. Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında yüzde 100 İngilizce eğitim veren 13, Ege bölgesinde de 2 Tıp fakültesinden birinin İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi olduğunu belirten Rektör Tunçsiper, "Yeni nesil devlet üniversitemizin dinamik tıp fakültesinde 13 ayrı anabilim dalında uzmanlık eğitimi verilmekte olup yılsonuna dek tüm anabilim dallarımızda uzmanlık eğitimi verilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Tıp fakültemizin mezunlarının kendi hastanemizde ihtisaslarını yapabilmesi, altı yıllık genç bir devlet üniversitesi olan İzmir Demokrasi Üniversitesinin nasıl hızlı geliştiğinin önemli göstergelerinden biridir" dedi.Üniversitenin sadece lisans programlarıyla değil meslek yüksekokulu ön lisans programlarıyla da adından söz ettirdiğine işaret eden Rektör Tunsiper, bu programlardan mezun olan öğrencilerin neredeyse yüzde 100 oranında istihdam edildiğinin altını çizdi. Tunçsiper, bugüne kadar İzmir Demokrasi Üniversitesi ve akademik personelinin elde ettiği başarılardan öne çıkanları şöyle özetledi: "Son 5 yıldır, öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayın sayısının en yüksek olduğu ilk 5 üniversite arasında yer almaktayız. Her yıl yaptıkları yayınlarla öğretim üyesi kadromuzun yüzde 50'si akademik teşvik almaya hak kazanmaktadır. Üniversitemiz, TUBİTAK ARDEB 1001 projelerinde Türkiye geneli yüzde 15 olan kabul oranının 2 katını aşarak yüzde 34'lük kabul oranına ulaşmıştır. Yine TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programında yüzde 70 kabul oranı elde edilmiştir."Toplumsal sorumluluk anlayışı içerisinde toplum-akademi ilişkisi çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Rektör Tunçsiper "Üniversitemiz, 2018'den bu yana YÖK tarafından verilmekte olan Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 3 kategoride bayrak almaya hak kazanmış Türkiye'deki 3 üniversiteden biri olma başarısını elde etmiştir. Aynı duyarlılıkla üniversitemiz, farklı tarihlerde Engelsiz Üniversite Ödüllerinde, Engelsiz Program Nişanı'nın sahibi olmuştur. Üniversitemiz, 2024 yılı Engelsiz Bayrak ve Nişan Ödülleri'nden bu yıl Mavi Bayrak (Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişim) ve 2 tane de Nişan Ödülü almıştır" diye konuştu.Üniversitenin konumuyla ilgili de konuşan Rektör Tunçsiper, "İzmir'in merkezinde olmamızdan dolayı kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının tümüne çok yakın. Metro, tramvay, belediye otobüsleri ve feribota 5 dakikalık mesafedeyiz. Havaalanı da aktarmasız belediye otobüsü ve diğer ulaşım seçenekleriyle ulaşımı kolay bir mesafededir." dedi. Tunçsiper, kentin içinde olmanın hem öğrenciler hem de personel açısından pek çok avantajı olduğunu belirtti. Rektörlük Kampüsü, Sağlık Bilimleri Kampüsü ve Kemalpaşa'daki Yabancı Diller Yüksekokulu kampüsüne ek olarak yine İzmir'in merkezindeki Uzundere'de yaklaşık 350 bin metrekare büyüklüğündeki bir alana yeni bir kampüs kurulmakta olduğunu belirten Rektör Tunçsiper "Yeni kampüsümüz şu anda sınıfları, yemekhanesi, kafeteryası, spor sahaları ve idari binalarıyla faaliyete geçmiş durumdadır. İlerleyen günlerde Uzundere Kampüsümüz daha fazla sayıda öğrencimize hizmet vermeye başlayacaktır" dedi.