Teknolojinin eğitimde doğru kullanımı tartışıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Teknolojileri ve Bilişim Koordinatörü Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, düzenledikleri etkinliklerle konuyu tartışmaya açarak, dijital pedagojinin doğru algılanması ve uygulanmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan "Dijital Pedagoji Bağlamında Dijital Araçlar: Ders Tasarımı ve İçerik Geliştirme Paneli" de çevrimiçi olarak yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Başal'ın konuşmacı olarak katıldığı panel, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Panelde, pandemi sürecinde sıklıkla duyduğumuz dijital pedagoji kavramı ele alınırken, çağdaş dijital teknolojilerin öğretme ve öğrenme süreçlerinde kullanılmasının yanı sıra, hangi öğrenme deneyimlerinde hangi dijital araçların kullanılacağı ve hangi aracın hangi öğrenci grubuna uygun olabileceğine dair bilgiler aktarıldı.

Sınıfların dijital eğitim araçları ile donatılmasının ve akıllı tahta kullanılıyor olmasının dijital pedagojinin uyguladığı anlamına gelmediğini vurgulayan Doç. Dr. Ahmet Başal, dijital pedagojinin, ders tasarımının kullanılan dijital araçlara uygun bir şekilde yapılmasıyla uygulanabileceğini söyledi.

Her gün yeni eğitim teknolojisi araçlarının çıktığını belirten Doç. Dr. Başal, "Eğitimde sadece teknoloji odaklı bir yaklaşım kullanıldığında pedagojik olarak pek çok olumsuz etki yaratabilir. Teknolojinin derslere uygun pedagojik yaklaşımlarla entegre edilmesi, araçtan ziyade pedagoji odaklı bir çerçevede kullanılması gerekiyor. Yoksa hiçbir teknolojik araç, donanım ya da yazılım, sınıflarda karşılıklı olarak gerçekleştirilen geleneksel anlatımın yerini tutamaz. Herhangi bir derste teknoloji kullanılacaksa, bunun kararının dersin hedef ve ihtiyaçları, öğrenmenin donanımı, okul ve öğrenci olanakları gibi pek çok etken doğrultusunda olması gerekir. Eğer bir derste öğrenme süreci sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyorsa, gereksiz teknoloji kullanımı ancak dersin akışını bozarak öğrenme sürecini bozar" ifadesini kullandı.