“Teknolojiyi keşfet, gönülleri fethet”

Yeni Dünya Vakfı, Savunma Sanayii'nde Türkiye'nin attığı devasa adımları gençlere tanıtmak, genç nesile vizyon kazandırmak, milli ve yerli bilinçle beraber özgüven sağlamak adına anlamlı bir çalışmaya imza attı. Vakıf, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın devam eden ve dünyada ses getiren projelerini gençlerle buluşturdu. Yeni Dünya Vakfı'nın Ankara yurdunda kalan 150 genç, Hava Elektronik Sanayii A.Ş. (HAVELSAN) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

Gençler yetkililerden teknoloji ve savunma sanayii alanında bilgilendirme sunumu aldı. Yeni Dünya Vakfı yetkilileri, Kapılarını gençlere açan Savunma Sanayi Başkanlığı'na ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederken, bu tür programların genişletilerek devam edeceğini bildirdi.