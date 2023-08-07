Temel bilimlerde çift diploma imkânı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temel bilimleri tercih eden adaylara yan dal ve çift ana dal eğitimi yapma imkânı getirdi. Böylece fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi temel bilimlerle ilgili programları seçecek öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma imkânlarının genişletilmesi hedefleniyor. Öğrenciler yan dal ve çift ana dal programlarına kayıt yaptırmak için ilgili üniversitelere başvuracak. Düzenleme 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak. 2023-YKS'ye girmiş ve bölüm tercihi yapacak öğrenciler bu konuyla ilgili açıklamaları seçecekleri programın koşullarında görebilecek. Öğrenciler yan dal ve çift ana dal programlarına kayıt için ilgili üniversitelere başvuracak.
HANGİ ÜNİVERSİTELERDE GEÇERLİ?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul, Ankara, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik ve Çukurova üniversitelerinin fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerine bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler, bilgisayar bilimleri, iktisat, ekonomi, işletme, istatistik ve ekonometri programlarında çift ana dal ile yan dal eğitimi yapabilecek.
YATAY GEÇİŞ DÜZENLEMESİ
Yönetmelikle ayrıca, yurt dışında
kurulmuş olan bir üniversiteden
yurt içindeki
yükseköğretim
kurumlarının başarı
sıralaması şartı aranan
programlarına
yatay geçiş hükümlerini
düzenleyen
hükümde de düzenleme
yapıldı. Öğrencinin
yükseköğrenimine
başladığı yıl, kayıtlı
olduğu üniversitenin
YÖK tarafından
esas alınan sıralama
kuruluşlarının Times
Higher Education
(THE), QS World
University Rankings,
Academic Ranking of
World Universities
(ARWU), CWTS Leiden
Ranking dünya üniversiteler
sıralamalarının
en az üçünde ilk
400'lük dilim içerisinde
yer alması ve ilgili
dönem, sınıf ve başarı
şartlarını taşıması
gerekecek.