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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Temel bilimlerde çift diploma imkânı

Fizik, kimya, matematik ve biyoloji gibi temel bilimler programlarını tercih eden adaylara yan dal ve çift ana dal eğitimi yapma imkânı getirildi. Böylece adaylar, çift diplomayla mezun olup daha geniş bir alanda çalışma olanağı bulacak

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Temel bilimlerde çift diploma imkânı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temel bilimleri tercih eden adaylara yan dal ve çift ana dal eğitimi yapma imkânı getirdi. Böylece fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi temel bilimlerle ilgili programları seçecek öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma imkânlarının genişletilmesi hedefleniyor. Öğrenciler yan dal ve çift ana dal programlarına kayıt yaptırmak için ilgili üniversitelere başvuracak. Düzenleme 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak. 2023-YKS'ye girmiş ve bölüm tercihi yapacak öğrenciler bu konuyla ilgili açıklamaları seçecekleri programın koşullarında görebilecek. Öğrenciler yan dal ve çift ana dal programlarına kayıt için ilgili üniversitelere başvuracak.

HANGİ ÜNİVERSİTELERDE GEÇERLİ?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul, Ankara, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik ve Çukurova üniversitelerinin fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerine bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler, bilgisayar bilimleri, iktisat, ekonomi, işletme, istatistik ve ekonometri programlarında çift ana dal ile yan dal eğitimi yapabilecek.

YATAY GEÇİŞ DÜZENLEMESİ
Yönetmelikle ayrıca, yurt dışında kurulmuş olan bir üniversiteden yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının başarı sıralaması şartı aranan programlarına yatay geçiş hükümlerini düzenleyen hükümde de düzenleme yapıldı. Öğrencinin yükseköğrenimine başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin YÖK tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking dünya üniversiteler sıralamalarının en az üçünde ilk 400'lük dilim içerisinde yer alması ve ilgili dönem, sınıf ve başarı şartlarını taşıması gerekecek.
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Temel bilimlerde çift diploma imkânı
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