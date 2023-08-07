Temel bilimlerde çift diploma imkânı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temel bilimleri tercih eden adaylara yan dal ve çift ana dal eğitimi yapma imkânı getirdi. Böylece fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi temel bilimlerle ilgili programları seçecek öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma imkânlarının genişletilmesi hedefleniyor. Öğrenciler yan dal ve çift ana dal programlarına kayıt yaptırmak için ilgili üniversitelere başvuracak. Düzenleme 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak. 2023-YKS'ye girmiş ve bölüm tercihi yapacak öğrenciler bu konuyla ilgili açıklamaları seçecekleri programın koşullarında görebilecek. Öğrenciler yan dal ve çift ana dal programlarına kayıt için ilgili üniversitelere başvuracak.YKS yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul, Ankara, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik ve Çukurova üniversitelerinin fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerine bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler, bilgisayar bilimleri, iktisat, ekonomi, işletme, istatistik ve ekonometri programlarında çift ana dal ile yan dal eğitimi yapabilecek.Yönetmelikle ayrıca, yurt dışındakurulmuş olan bir üniversitedenyurt içindekiyükseköğretimkurumlarının başarısıralaması şartı arananprogramlarınayatay geçiş hükümlerinidüzenleyenhükümde de düzenlemeyapıldı. Öğrencininyükseköğreniminebaşladığı yıl, kayıtlıolduğu üniversiteninYÖK tarafındanesas alınan sıralamakuruluşlarının TimesHigher Education(THE), QS WorldUniversity Rankings,Academic Ranking ofWorld Universities(ARWU), CWTS LeidenRanking dünya üniversitelersıralamalarınınen az üçünde ilk400'lük dilim içerisindeyer alması ve ilgilidönem, sınıf ve başarışartlarını taşımasıgerekecek.